Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы: когда стремительно ухудшится погода

Последняя неделя июня будет с комфортной погодой. Но в части областей, особенно в западных, будут идти дожди, а кое-где даже град и шквалы.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroyut-grozovye-dozhdi-grad-i-shkvaly-kogda-stremitelno-uhudshitsya-pogoda-10575185.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - наше государство накроют грозовые дожди град и шквалы/ unsplash.com

Погода в Украине в последнюю неделю этого месяца, с 24 по 30 июня, будет комфортной. Но в отдельные дни в части областей будут дожди, грозовые дожди, а также возможны град и шквалистое усиление ветра.

В западных областях осадки будут более интенсивными. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

видео дня

Территория нашего государства в течение этой недели будет находиться в условиях повышенного атмосферного давления, поэтому погода ожидается достаточно стабильной, без резких колебаний температуры воздуха и стихийных явлений. Лишь в западных областях ожидаются грозовые дожди, в отдельные дни возможны град и шквалистое усиление ветра.

Температурный фон в Украине, как ожидается, будет близким к норме. В южной части нашего государства температура воздуха будет выше нормы на 2-4 градуса.

Погода в Украине 24 июня

В понедельник, 24 июня, ночью в восточной части и на юго-западе страны, днем в большинстве областей, кроме западной части и Крыма, пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градусов, днем +24...+29 градусов, на юге и в Крыму до +32. В западной части ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24.

Погода в Украине 24 июня/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 25 июня

Во вторник, 25 июня, преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северных, а также восточных регионах пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27, в южной части местами до +31 градуса.

Погода в Украине 25 июня/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 26 июня

В среду, 26 июня, преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северных, восточных регионах и в Карпатах пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северный, 7-12 м/с, в западных областях восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27 градусов, на крайнем юге до +30.

Погода в Украине 26 июня/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 27 июня

В четверг, 27 июня, на территории Украины преимущественно без осадков, лишь днем в Карпатах и на Закарпатье ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер северный, в западной части восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29.

Погода в Украине 27 июня/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 28 июня

В пятницу, 28 июня, ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь днем в Карпатах и на Закарпатье пройдут дожди с грозами. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29.

Погода в Украине 28 июня/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 29 июня

В субботу, 29 июня, по всей территории Украины осадков не предвидится. Ветер восточный/ юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +25...+30.

Погода в Украине 30 июня

В воскресенье, 30 июня, в Украине сохранится теплая и сухая погода, лишь днем в западной части пройдут грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +28...+33.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Ранее сообщалось, что грозовой шторм будет заливать почти всю Украину - синоптики рассказали, где не будет бушевать мощная непогода. Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины - І уровень опасности.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред