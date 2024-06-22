Грозовой шторм будет заливать почти всю Украину: где не будет бушевать мощная непогода

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 23 июня / фото: pixabay

Погода в Украине 23 июня будет штормовой, но теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют град, ливни и сильные порывы ветра.

Синоптик Наталка Диденко утверждает, что 23 июня будет более свежая погода на западе и севере Украины. Однако на территории других областей будет настоящая жара - 34 градуса тепла. А вот с понедельника не следует ожидать сильной жары, температура воздуха в Украине будет комфортной.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 23 июня / фото: ventusky

Погода 23 июня

В Украине 23 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди с градом и шквалами почти во всех областях Украины. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Будут порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 15-20°; днем 29-34°, в западных и северных областях 23-28°, в Карпатах 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 23 июня в Украине будет штормовая погода. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областей. Там температура воздуха повысится до +20...+33 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +16...+24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 июня / фото: meteoprog

Погода 23 июня в Киеве

В Киеве 23 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. На этот день объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 15-20°, днем 23-28°; в Киеве ночью 18-20°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам, средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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