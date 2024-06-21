УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударит температура +35, будут ливни и град: Украину накрывает опасная погода

Алёна Воронина
21 июня 2024, 15:44
173
В части областей температура вырастет до +30-35 градусов, а в некоторых областях будут сильные ливни и большой град.
Погода, дождь, лето
Погода в Украине будет с ливнями, большим градом и температурой +35/ УНИАН

Погода в Украине в выходные, 22 и 23 июня, будет теплой, а местами даже жаркой. Температура воздуха в целом по стране будет выше нормы на 3-5 градусов.

Но при этом в западных областях, а также местами в других областях, кроме юга, пройдут кратковременные грозовые дожди. На западе могут возникать опасные и стихийные явления погоды, связанные с грозовой деятельностью, поэтому стоит быть внимательными. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода в Украине 22 июня

В западных областях

В западных областях ночью без существенных осадков. Днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, крупный град. При грозах порывы ветра и шквалы, 15-20 м/с, локально возможно усиление до 25-27 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, днем +28...+33.

видео дня

В северных областях

В северной части страны переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +26...+31.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +28...+33.

В восточных областях

На востоке страны малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +24...+29.

Погода в Украине 22 июня
Погода в Украине 22 июня/ meteoprog

Погода 23 июня

В западных областях

В западных областях переменная облачность, ночью пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы; днем без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +22...+27.

В северных областях

В северных областях переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +23...+28.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, ночью местами небольшой дождь; днем местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +29...+34.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму ожидается солнечная и жаркая погода. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35.

В восточных областях

В восточной части Украины ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +29...+34.

Погода в Украине 23 июня
Погода в Украине 23 июня/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет антициклон Aviv - погода резко изменится. Сильный ветер, который накрыл нашу страну, стихнет, а температура воздуха снизится.

Также ранее сообщалось, что адская жара идет в Украину, но не во все области - стало известно, где ждать дожди. Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях Украины 21 июня будут дожди с грозами.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Реклама

Главное за день

В Кривом Роге прогремел взрыв: оккупанты атаковали инфраструктуру города

В Кривом Роге прогремел взрыв: оккупанты атаковали инфраструктуру города

16:55 Мир
"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать

16:40 Мир
В Адыгее горели здания и ангар: появились первые снимки нефтебазы РФ после атаки

В Адыгее горели здания и ангар: появились первые снимки нефтебазы РФ после атаки

16:20 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Погром могил «Да Винчи», Петриченко и «Джуса»: задержана женщина, кто она 3010

Погром могил "Да Винчи", Петриченко и "Джуса": задержана женщина, кто она

Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие 2313

Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методы 2124

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методы

Охранники Тищенко избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем 1624

"Охранники Тищенко" избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем

Последние новости

16:55

В Кривом Роге прогремел взрыв: оккупанты атаковали инфраструктуру города

16:40

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воеватьВидео

16:26

Что можно и нельзя делать 22 июня: приметы в Троицкую поминальную субботу

16:24

Как правильно хранить чеснок, чтобы он не высыхал: проверенные бабушкины способыВидео

16:20

В Адыгее горели здания и ангар: появились первые снимки нефтебазы РФ после атаки

Евро 2024 Словакия Украина: онлайн-трансляция матчаЕвро 2024 Словакия Украина: онлайн-трансляция матча
16:06

Миф чистой воды: можно ли "понижать градус" во время застолья - ответ удивитВидео

15:59

Тысячи бордов с рекламой Порошенко – это спекуляция на ВСУ, – военный

15:57

Надо ли удалять зубы мудрости - стоматолог расставил точки над "И"

15:44

Ударит температура +35, будут ливни и град: Украину накрывает опасная погода

Реклама
15:10

Восемь бригад бросили на штурм: в ВСУ назвали самые "горячие" участки фронта

15:00

Километровые ногти и яхта: Началджиоглу показался с дочкой от Ани Лорак

14:56

Как в домашних условиях проверить серебро - топ 5 легких способов

14:39

Видели все, но назначение знают единицы: для чего нужен "язычок" в горле

14:32

Решающий момент: какая ошибка не позволит РФ захватить Часов Яр - Forbes

14:22

Вступление Украины в Евросоюз: в ЕС назвали дату старта переговоров

14:12

Забавное фото сделала Кейт: как семья поздравила принца Уильяма с днем рождения

13:43

То ли Словакия, то ли Словения: Ребров перепутал, с кем сыграет сборная Украины

13:40

Война может длиться еще 4-5 месяцев "но": названо главное условие для победыВидео

13:25

"Это было его решение": Елена Зеленская рассказала о трудностях в отношениях с Владимиром Зеленским

13:23

"Это не сработает": Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны

Реклама
13:12

Почему кошки ходят за хозяином в туалет - тайна четвероногих вас удивит

13:07

12 лет тюрьмы: CБУ начала охоту на Кузю из сериала "Универ"

13:01

Российская ПВО перестаралась: оккупанты потеряли еще один вертолет - детали

12:57

РФ впервые могла сбросить на Украину новую бомбу ФАБ-3000: что говорят в Воздушных силах

12:37

При каком условии военнобязанные могут не брать повестку: юристы ответили

12:26

Враг бьет по Украине с новой тактикой: в ВСУ раскрыли детали ракетного удара РФ

12:08

Генштаб подтвердил ночные удары по РФ: поражены НПЗ и места хранения "Шахедов"

12:00

Потери РФ растут: известно, когда ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте

11:46

Украинский телеведущий шокировал похудением почти на 30 кгВидео

11:42

Огрызко пояснил, почему Россия оказалась на финишной прямой к распаду

11:33

Гороскоп Таро на июль 2024: Козерогам - новое начало, Водолеям - конфликт, Рыбам - деньгиВидео

11:20

"Силовое принуждение": в ОП назвали условие участия РФ во втором Саммите мира

11:02

"Надеется, что умру": онкобольная Шеннен Доэрти рассказала о циничном поступке бывшего

10:54

Как украинцам получать высокую пенсию: эксперты назвали реальные способы

10:52

У границы с Украиной: Беларусь начала внезапную проверку готовности армии

10:44

Китайский гороскоп на завтра 22 июня: Тиграм - глупые споры, Свиньям - стресс

10:18

Экс-глава МИД пояснил, почему на Саммите одобрили только три пункта Формулы мираВидео

10:10

"Фотографии красивые сделал": известный украинский писатель вступает в ВСУ

10:06

Киев не хочет прямых контактов с РФ: Кулеба объяснил формат участия России в саммите мира

09:51

Оккупанты атаковали позиции ВСУ новой бомбой: какая опасность для Украины - ISW

Реклама
09:35

Молчунья Анастасия Стоцкая впервые загоровила о своей тайной свадьбе

09:35

Зачем нужна ямка над губой: секрет тела, который вас удивит

09:31

Что делать, если в гардеробе завелась моль: гуру уборки раскрыла секрет борьбы с насекомымиВидео

09:15

Угроза "обвала фронта": в МВД резко высказались насчет демобилизации

09:00

Распад России неизбежен, она выходит на финишную прямую – ОгрызкоВидео

08:55

"Это было не так": Позитив рассказал, когда начался его новый роман

08:48

Что можно провозить в Польшу автобусом из Украины: правила 2024 года

08:30

Гороскоп на завтра 22 июня: Ракам - райский период, Тельцам - большая зависть

08:12

ВСУ отбили позиции в Волчанске и продвинулись вперед: в ISW узнали детали

08:10

Кто будет представлять РФ на мирных переговорах?мнение

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять