Ударит температура +35, будут ливни и град: Украину накрывает опасная погода

Погода в Украине в выходные, 22 и 23 июня, будет теплой, а местами даже жаркой. Температура воздуха в целом по стране будет выше нормы на 3-5 градусов.
Но при этом в западных областях, а также местами в других областях, кроме юга, пройдут кратковременные грозовые дожди. На западе могут возникать опасные и стихийные явления погоды, связанные с грозовой деятельностью, поэтому стоит быть внимательными. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Погода в Украине 22 июня
В западных областях
В западных областях ночью без существенных осадков. Днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, крупный град. При грозах порывы ветра и шквалы, 15-20 м/с, локально возможно усиление до 25-27 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, днем +28...+33.
В северных областях
В северной части страны переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28.
В центральных областях
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +26...+31.
На юге Украины
В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +28...+33.
В восточных областях
На востоке страны малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +24...+29.
Погода 23 июня
В западных областях
В западных областях переменная облачность, ночью пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы; днем без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +22...+27.
В северных областях
В северных областях переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +23...+28.
В центральных областях
В центральных областях переменная облачность, ночью местами небольшой дождь; днем местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +29...+34.
На юге Украины
В южных областях и в Крыму ожидается солнечная и жаркая погода. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35.
В восточных областях
В восточной части Украины ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +29...+34.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину накроет антициклон Aviv - погода резко изменится. Сильный ветер, который накрыл нашу страну, стихнет, а температура воздуха снизится.
Также ранее сообщалось, что адская жара идет в Украину, но не во все области - стало известно, где ждать дожди. Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях Украины 21 июня будут дожди с грозами.
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