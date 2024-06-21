Ударит температура +35, будут ливни и град: Украину накрывает опасная погода

В части областей температура вырастет до +30-35 градусов, а в некоторых областях будут сильные ливни и большой град.

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Погода в Украине будет с ливнями, большим градом и температурой +35/ УНИАН

Погода в Украине в выходные, 22 и 23 июня, будет теплой, а местами даже жаркой. Температура воздуха в целом по стране будет выше нормы на 3-5 градусов.

Но при этом в западных областях, а также местами в других областях, кроме юга, пройдут кратковременные грозовые дожди. На западе могут возникать опасные и стихийные явления погоды, связанные с грозовой деятельностью, поэтому стоит быть внимательными. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода в Украине 22 июня

В западных областях

В западных областях ночью без существенных осадков. Днем ожидаются кратковременные дожди, грозы. Местами сильные ливни, крупный град. При грозах порывы ветра и шквалы, 15-20 м/с, локально возможно усиление до 25-27 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, днем +28...+33.

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В северных областях

В северной части страны переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +26...+31.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +28...+33.

В восточных областях

На востоке страны малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +24...+29.

Погода в Украине 22 июня/ meteoprog

Погода 23 июня

В западных областях

В западных областях переменная облачность, ночью пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы; днем без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +22...+27.

В северных областях

В северных областях переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +23...+28.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, ночью местами небольшой дождь; днем местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +29...+34.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму ожидается солнечная и жаркая погода. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35.

В восточных областях

В восточной части Украины ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +29...+34.

Погода в Украине 23 июня/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроет антициклон Aviv - погода резко изменится. Сильный ветер, который накрыл нашу страну, стихнет, а температура воздуха снизится.

Также ранее сообщалось, что адская жара идет в Украину, но не во все области - стало известно, где ждать дожди. Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях Украины 21 июня будут дожди с грозами.

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