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Украину накроет антициклон Aviv: погода резко изменится

Алёна Воронина
20 июня 2024, 12:32
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Сильный ветер, который накрыл нашу страну, стихнет, а температура воздуха снизится.

Погода, солнце, лето
Погода в Украине - Украину накроет антициклон Aviv/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Погода в Украине изменится - в пятницу, 21 июня, над нашим государством будет господствовать антициклон по имени Aviv, который обусловит везде сухую, преимущественно солнечную погоду.

Температура воздуха в пятницу везде будет комфортной. Даже на востоке и юге спадет жара. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24...+29 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Также она отметила, что сильный ветер, который наблюдается в Украине в четверг, 20 июня, уже на следующий день стихнет, только в восточных областях еще возможны порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

На выходных, 22 и 23 июня, часть областей нашего государства накроют осадки.

"Уже 22-23-го июня на западе и севере Украины пройдут грозовые дожди", - предупредила синоптик.

Погода в Украине 21 июня
Погода в Украине 21 июня/ Facebook Наталья Диденко
Погода в Украине 21 июня
Погода в Украине 21 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 21 июня

В Киеве в пятницу, 21 июня будет сухая солнечная теплая погода с температурой воздуха около +25 градусов. Ветер в столице ожидается завтра северо-западный, умеренный, то есть он также ослабнет.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что на Украину налетит шторм с грозой и шквалами. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Также ранее сообщалось, что буря достигла 7-балльной мощности - Украину накрыл мощный геомагнитный шторм.

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