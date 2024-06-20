Украину накроет антициклон Aviv: погода резко изменится

Погода в Украине изменится - в пятницу, 21 июня, над нашим государством будет господствовать антициклон по имени Aviv, который обусловит везде сухую, преимущественно солнечную погоду.
Температура воздуха в пятницу везде будет комфортной. Даже на востоке и юге спадет жара. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24...+29 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Также она отметила, что сильный ветер, который наблюдается в Украине в четверг, 20 июня, уже на следующий день стихнет, только в восточных областях еще возможны порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.
На выходных, 22 и 23 июня, часть областей нашего государства накроют осадки.
"Уже 22-23-го июня на западе и севере Украины пройдут грозовые дожди", - предупредила синоптик.
Погода в Киеве 21 июня
В Киеве в пятницу, 21 июня будет сухая солнечная теплая погода с температурой воздуха около +25 градусов. Ветер в столице ожидается завтра северо-западный, умеренный, то есть он также ослабнет.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что на Украину налетит шторм с грозой и шквалами. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
Также ранее сообщалось, что буря достигла 7-балльной мощности - Украину накрыл мощный геомагнитный шторм.
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