Будет настоящий Армагеддон: на Украину налетит шторм с грозой и шквалами

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: pixabay

Погода в Украине 20 июня будет штормовой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день будут сильные ливни, грозы, град и шквалы. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко также предупреждает о том, что 20 июня на Украину налетит грозовой шторм с дождями и мощным ветром.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: ventusky

Погода 20 июня

В Украине 20 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди во многих областях Украины. Также ожидается град и шквалы. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Будут порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 15-20°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 21-26°, на остальной территории 28-33°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 20 июня в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +21...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до 18...+25 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: meteoprog

Погода 20 июня в Киеве

В Киеве 20 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди и град. В этот день ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 15-20°, днем 21-26°; в Киеве ночью 18-20°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 20 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Метеоролог Вера Балабух сообщила, что погода в Украине летом 2024 года может быть теплой, но не жаркой. По ее словам средняя за сезон температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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