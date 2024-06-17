"Лето входит в самую теплую пору": в Украине резко изменится погода и ударит +31

Погода станет намного теплее, а осадки отступят. Однако в ряд областей через несколько дней снова вернется похолодание.

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Погода в Украине - в Украине резко изменится погода и ударит +31/ УНИАН

Погода в Украине начнет становиться намного теплее - во вторник, 18 июня, во многих областях температура воздуха составит от +26 до +31 градуса. Осадки постепенно будут отступать, периодические дожди и грозы в этот день будут только в семи областях.

В целом в Украине будет больше сухой погоды. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Больше в Украине будет сухой погоды, потому что антициклон Ziggi постарается. Однако хвосты атмосферных фронтов обусловят завтра периодически дождь и грозу на Сумщине, Харьковщине, Волыни, Ровенщине и вечером 18-го июня на Черниговщине, Житомирщине и Киевщине. И всё же завтра в Украине будет много солнца и скорее без осадков, чем серьезные дожди", - отметила Диденко.

По словам синоптика, температура начинает становиться теплее. Во вторник ожидается +26...+31 градус, на Сумщине, Харьковщине и Черниговщине будет +23...+26 градусов.

"Неделя будет теплой, до жары, разве что в четверг кратковременно похолодает на севере, западе Украины. Лето входит в самую щедрую и теплую пору", - добавила синоптик.

Погода в Украине 18 июня/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее стало известно, когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара и будет +33 градуса. Циклон скоро начнет отходить с территории нашего государства и постепенно погода будет становиться более солнечной и жаркой.

Также ранее сообщалось, что мощный циклон будет заливать почти всю Украину - стало известно, где именно ждать грозы, град и шквалы. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 16 июня - І уровень опасности.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на неделю. В большинстве регионов погода ожидается стабильной с постепенным повышением температуры воздуха, рассказал Кибальчич.

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