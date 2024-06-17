"Лето входит в самую теплую пору": в Украине резко изменится погода и ударит +31

Погода в Украине начнет становиться намного теплее - во вторник, 18 июня, во многих областях температура воздуха составит от +26 до +31 градуса. Осадки постепенно будут отступать, периодические дожди и грозы в этот день будут только в семи областях.
В целом в Украине будет больше сухой погоды. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Больше в Украине будет сухой погоды, потому что антициклон Ziggi постарается. Однако хвосты атмосферных фронтов обусловят завтра периодически дождь и грозу на Сумщине, Харьковщине, Волыни, Ровенщине и вечером 18-го июня на Черниговщине, Житомирщине и Киевщине. И всё же завтра в Украине будет много солнца и скорее без осадков, чем серьезные дожди", - отметила Диденко.
По словам синоптика, температура начинает становиться теплее. Во вторник ожидается +26...+31 градус, на Сумщине, Харьковщине и Черниговщине будет +23...+26 градусов.
"Неделя будет теплой, до жары, разве что в четверг кратковременно похолодает на севере, западе Украины. Лето входит в самую щедрую и теплую пору", - добавила синоптик.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее стало известно, когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара и будет +33 градуса. Циклон скоро начнет отходить с территории нашего государства и постепенно погода будет становиться более солнечной и жаркой.
Также ранее сообщалось, что мощный циклон будет заливать почти всю Украину - стало известно, где именно ждать грозы, град и шквалы. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 16 июня - І уровень опасности.
Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на неделю. В большинстве регионов погода ожидается стабильной с постепенным повышением температуры воздуха, рассказал Кибальчич.
Читайте также:
- 3 причины, почему летом легче худеть: невероятный секрет, о котором знают не все
- Найти число 629 среди 692 смогут только люди с чрезвычайным зрением: сложная загадка
- Что значит "ламати шапку": мало кто знает истинное значение выражения
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред