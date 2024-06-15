Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

Циклон скоро начнет отходить с территории нашего государства и постепенно погода будет становиться более солнечной и жаркой.

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Погода в Украине начнет улучшаться/ УНИАН

Погода в Украине на протяжении недели, с 17 по 23 июня, постепенно будет становиться более солнечной, сухой и жаркой. Циклон начнет отступать с территории нашего государства, и осадки прекратятся.

Таким прогнозом погоды на неделю поделилась синоптик украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV. Она отметила, что с понедельника, 17 июня, циклон начнет отходить в северо-восточном направлении. Поэтому в первый день недели еще могут быть отдельные кратковременные грозовые дожди в северо-восточных областях, а на остальной территории нашей страны осадки будут постепенно прекращаться и будет больше солнечных прояснений.

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Со вторника, 18 июня, начнет постепенно повышаться температура воздуха. В ночные часы температурные показатели будут колебаться в пределах +15-20 градусов, а днем температура составит +25-30 градусов на юго-востоке и +22-27 градусов на остальной территории.

Дожди местами могут быть в понедельник, 17 июня, а в последующие дни будет преимущественно без осадков.

"Какие-то отдельные, локальные дожди могут быть по периферии, где-то с краю, у границ. Но в принципе в целом поле повышенного давления, антициклон, обеспечит погоду без осадков и больше солнечных прояснений", - отметила Наталья Птуха.

Погода в Украине 17 июня

Неделя начнется с преимущественно облачной с прояснениями погоды. Кратковременные дожди с грозами могут быть только ночью на левобережье. Днем осадки могут распространиться и на другие территории нашего государства, кроме южной части. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью составит +12-17 градусов, днем +22-27 градусов; в восточных областях ночью +15-20, днем +25-30 градусов.

Погода в Украине 17 июня/ meteoprog

Погода в Украине 18-19 июня

В эти дни осадков преимущественно не предвидится, лишь днем 18 июня в восточных и северо-восточных областях Украины местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью составит +15-20 градусов (18 июня в западных областях +13-18 градусов), днем +24-29, на юге до +32 градусов.

Погода в Украине 18 июня/ meteoprog

Погода в Украине 20-24 июня

Вторая половина недели также будет преимущественно без осадков. Кратковременные дожди с грозами могут быть лишь 22 июня ночью в западных и северных областях, а днем также в других областях Украины, кроме большинства восточных и юго-восточных регионов.

Температура ночью +16-22 градусов, днем +21-27, на юге и востоке +28-33 градуса.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине будут грозы, град и температура +8 - стало известно, где в Украине резко ухудшится погода. В выходные в Украине местами будут проливные дожди, а температура воздуха кое-где немного снизится.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает очень сильный шторм - будут мощные ливни, град и шквалы. Синоптики предупреждают о том, что скорость ветра может достичь 20 м/с.

Напомним, в Украину врываются магнитные бури - штормить будет раз за разом. В Украине будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, ожидается сразу несколько вспышек.

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