УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

Алёна Воронина
15 июня 2024, 15:01
163
Циклон скоро начнет отходить с территории нашего государства и постепенно погода будет становиться более солнечной и жаркой.

Погода, лето, жара
Погода в Украине начнет улучшаться/ УНИАН

Погода в Украине на протяжении недели, с 17 по 23 июня, постепенно будет становиться более солнечной, сухой и жаркой. Циклон начнет отступать с территории нашего государства, и осадки прекратятся.

Таким прогнозом погоды на неделю поделилась синоптик украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщают Факты ICTV. Она отметила, что с понедельника, 17 июня, циклон начнет отходить в северо-восточном направлении. Поэтому в первый день недели еще могут быть отдельные кратковременные грозовые дожди в северо-восточных областях, а на остальной территории нашей страны осадки будут постепенно прекращаться и будет больше солнечных прояснений.

видео дня

Со вторника, 18 июня, начнет постепенно повышаться температура воздуха. В ночные часы температурные показатели будут колебаться в пределах +15-20 градусов, а днем температура составит +25-30 градусов на юго-востоке и +22-27 градусов на остальной территории.

Дожди местами могут быть в понедельник, 17 июня, а в последующие дни будет преимущественно без осадков.

"Какие-то отдельные, локальные дожди могут быть по периферии, где-то с краю, у границ. Но в принципе в целом поле повышенного давления, антициклон, обеспечит погоду без осадков и больше солнечных прояснений", - отметила Наталья Птуха.

Погода в Украине 17 июня

Неделя начнется с преимущественно облачной с прояснениями погоды. Кратковременные дожди с грозами могут быть только ночью на левобережье. Днем осадки могут распространиться и на другие территории нашего государства, кроме южной части. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью составит +12-17 градусов, днем +22-27 градусов; в восточных областях ночью +15-20, днем +25-30 градусов.

Погода в Украине 17 июня
Погода в Украине 17 июня/ meteoprog

Погода в Украине 18-19 июня

В эти дни осадков преимущественно не предвидится, лишь днем 18 июня в восточных и северо-восточных областях Украины местами прогнозируются небольшие кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью составит +15-20 градусов (18 июня в западных областях +13-18 градусов), днем +24-29, на юге до +32 градусов.

Погода в Украине 18 июня
Погода в Украине 18 июня/ meteoprog

Погода в Украине 20-24 июня

Вторая половина недели также будет преимущественно без осадков. Кратковременные дожди с грозами могут быть лишь 22 июня ночью в западных и северных областях, а днем также в других областях Украины, кроме большинства восточных и юго-восточных регионов.

Температура ночью +16-22 градусов, днем +21-27, на юге и востоке +28-33 градуса.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине будут грозы, град и температура +8 - стало известно, где в Украине резко ухудшится погода. В выходные в Украине местами будут проливные дожди, а температура воздуха кое-где немного снизится.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает очень сильный шторм - будут мощные ливни, град и шквалы. Синоптики предупреждают о том, что скорость ветра может достичь 20 м/с.

Напомним, в Украину врываются магнитные бури - штормить будет раз за разом. В Украине будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, ожидается сразу несколько вспышек.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

15:01 Синоптик
Ермак жестко ответил на шантаж Путина и назвал условие участия РФ в Саммите мира

Ермак жестко ответил на шантаж Путина и назвал условие участия РФ в Саммите мира

14:59 Украина
"Планы были разрушены": В НАТО оценили ситуацию на фронте в Украине

"Планы были разрушены": В НАТО оценили ситуацию на фронте в Украине

14:37 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин занервничал и совершил большую глупость 7187

Путин занервничал и совершил большую глупость

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юриста 5362

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юриста

Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури 4615

Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное 3919

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное

Последние новости

15:38

Это ужасно: Слава Каминская рассказала, что случилось с ее дочерью

15:01

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

14:59

Ермак жестко ответил на шантаж Путина и назвал условие участия РФ в Саммите мираВидео

14:57

Стало известно, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации: только некоторые профессии

14:42

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике: как выглядит принцесса

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главноеЧто присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное
14:37

"Планы были разрушены": В НАТО оценили ситуацию на фронте в Украине

14:35

"Оккупанты заблокированы 5-й день": в ВСУ раскрыли детали боев за Волчанск

14:34

Как отбелить грязные швы между плиткой: невероятно простой трюк с содой

13:49

США выделяют Украине более $1,5 млрд: у Байдена раскрыли детали нового пакета

Реклама
13:29

Стараюсь доверять обещанию "но": Зеленский сказал, может ли Китай помогать РФ

13:13

3 причины, почему летом легче худеть: невероятный секрет, о котором знают не все

13:12

Новые детали дела Шабунина: военные сообщали в ГБР о незаконных командировках и надбавках активиста

13:10

Инсайдер рассекретил, почему дочь Анджелины Джоли отказалась от Брэда Питта

12:56

"Завоевание земли": Шольц отреагировал на "мирный план" Путина по Украине

12:51

Врага выбили на двух направлениях, РФ захватила еще одно село на востоке – СМИ

12:28

"Мир в обмен на людей - рабство": Стефанчук злобно растоптал условия Путина

12:25

Куда стремится мысль, туда движется тело: рецензия на мультфильм "Мыслями наизнанку 2"Видео

12:08

В Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС: что будет с отключениями света

11:49

Слишком поздно: дворецкий Королевского дворца сделал смелое заявление о Гарри

11:40

Запускают тысячи авиабомб по Украине: Зеленский раскрыл реальные цели атак РФ

Реклама
11:36

Гитлера на встречу в Тегеран тоже не звали: эксперт об отсутствии РФ на Саммите

11:08

Лишь единицы прочитают слово за 8 секунд: загадка для самых сообразительных

10:58

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 16 июня

10:33

Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление

10:11

Что значит "його/її ґедзь вкусив": не все знают правильный ответВидео

10:00

Предпосылки для "мирных" переговоров: в ISW раскрыли, что требует Путин у Запада

09:47

У россиян снова паника: беспилотники атаковали Ростовскую область РФ - детали

09:23

Гороскоп на завтра 16 июня: Скорпионам - разочарование, Ракам - удача на каждом шагу

09:07

Почему Запад активизировался, а Путин говорит о мире?мнение

09:00

Без электричества по 6-12 часов и перебои с отоплением: что ждет украинцев зимой

08:54

Более 70 дронов нанесли удар по аэродрому РФ: в ГУР удивили подробностями атаки

08:45

Нужно ли чистить шампиньоны от кожуры: какая опасность скрывается в нечищеных грибах

08:14

В Донецкой области оккупанты прорываются вперед: аналитики раскрыли ситуацию

06:35

Почему соглашение с США попахивает духом Будапештского меморандумамнение

05:30

КНР поддерживает войну: эксперт об "истерике" РФ и Китая перед Саммитом мира

04:56

Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный списокВидео

04:10

Как заморозить кукурузу: чрезвычайно простой способ, с которым справится каждыйВидео

03:43

Вырастут сочные помидоры: садовод назвал одну вещь, которую нужно сделать в июне

03:27

Для чего нужны три отделения в стиральной машинке: секрет идеальной чистоты вещей

02:40

На ЗАЭС может произойти катастрофа: в Энергоатоме поразили возможным сценарием

Реклама
02:00

Устроила "голую" вечеринку: предательница Лолита Милявская попала в новый скандал

00:28

Там самые интенсивные штурмы: названо направление на фронте, где очень сложная ситуация

00:22

Зеленского беспокоит "мелкий шрифт" в соглашении с США: в NYT раскрыли "подводные камни"

00:18

Не хочу говорить слово "дочь": Евгения Власова рассказала, почему прячет свою девочкуВидео

14 июня, пятница
23:30

Жена Виктора Павлика похвасталась подарком от него

23:18

Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури

22:57

Украина в шаге от членства в ЕС: названа дата официальных переговоров о вступлении

22:26

В Украине с 16 июля будут присылать повестки новым способом: объяснение Минобороны

21:59

У Зеленского раскрыли вероятный сценарий допуска РФ на новый Саммит мира

21:50

"Чем родители думают?!": учителя поделились самыми "странными" именами детей

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять