Мощные ливни, град и шквалы: Украину накрывает очень сильный шторм

Синоптики предупреждают о том, что скорость ветра может достичь 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 15 июня / фото: УНИАН

Погода в Украине 15 июня будет местами грозовой и дождливой. Также ожидаются град и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что на выходных в Украине будет бушевать циклон. Он будет крутиться над югом, затем на востоке, а позже дойдет до севера страны. Западные области будут под влиянием высокого атмосферного давления.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 15 июня / фото: ventusky

Погода 15 июня

В Украине 15 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, град и шквалы в Украине, кроме западных областей, дожди, грозы, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей. Ветер в этот день будет северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 13-18°, в западных областях 7-12°; днем 19-24°, в восточных областях 25-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 15 июня в Украине будет грозовая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +19...+31 градуса. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +9...+21 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 15 июня / фото: meteoprog

Погода 15 июня в Киеве

В Киеве 15 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 19-24°; в Киеве ночью 15-17°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 15 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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