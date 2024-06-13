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Будут сильные ливни и похолодание: когда в Украину вернется жара

Ангелина Подвысоцкая
13 июня 2024, 19:36
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Синоптики прогнозируют в Украине в пятницу, 14 июня, грозовую погоду.
погода
Прогноз погоды в Украине на 14 июня / фото: УНИАН

Погода в Украине 14 июня будет местами грозовой и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 14 июня в Украине будет свежая погода. Также ожидаются ливни, которые превратят дороги в реки. На выходных интенсивные дожди будут в восточных областях Украины. Жара ворвется в регионы уже с понедельника, 17 июня.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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погода 14 июня
Прогноз погоды в Украине на 14 июня / фото: ventusky

Погода 14 июня

В Украине 14 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Украине, кроме Запорожской и восточных областей. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 10-15°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 22-27°, в юго-восточной части до 30°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 14 июня в Украине будет грозовая погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +16...+29 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +10...+18 градусов.

погода 14 июня
Прогноз погоды в Украине на 14 июня / фото: meteoprog

Погода 14 июня в Киеве

В Киеве 14 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 10-15°, днем 18-23°; в Киеве ночью 13-15°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 14 июня
Прогноз погоды в Украине на 14 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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