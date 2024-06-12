Когда прекратятся дожди и вернется жара: синоптик назвала дату

Дождевой циклон скоро покинет территорию Украины, и вскоре после этого вернется жаркая температура воздуха.

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Погода в Украине - когда прекратятся дожди и вернется жара/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Погода в Украине в четверг, 13 июня, будет преимущественно без дождей в большинстве областей. Дождевой циклон уйдет из Киевской области вечером 12 июня, а из Украины в целом - 13 июня.

Жара в нашем государстве возобновится с ближайшего понедельника, 17 июня. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Синоптик отмечает, что в четверг дожди с грозами пройдут в западных областях, в Одесской и Николаевской областях. В ночь на 13 июня дожди будут идти на Черниговщине, Сумщине и в восточных областях. Во всех остальных регионах завтра осадков не предвидится.

Температура воздуха в западных и северных областях будет держаться на уровне +18...+23 градуса, в центре +23...+27, однако в Винницкой области +20...+23 градуса. На юге Украины будет +27...+30 градусов, но в Одесской области - от +22 до +25 градусов. В восточных областях завтра днем будет +26...+30 градусов.

Погода в Украине 13 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 13 июня

В Киеве в четверг также не ожидается осадков - будет сухо и свежо. Днем температура воздуха в столице Украины составит +19...+22 градусов. Ветер будет северо-западный, умеренный.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что жара начнет отступать - стала известна дата резкой смены погоды в Украине. В большинстве областей температура воздуха сильно снизится и пройдут грозовые дожди, но в части регионов еще может ударить +34 градуса.

Напомним, в Украину ворвалась мощная магнитная буря - почти 7-балльный шторм. Ожидается, что магнитная буря затянется на несколько дней.

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