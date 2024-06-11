Жара начнет отступать: стала известна дата резкого изменения погоды в Украине

В большинстве областей температура воздуха сильно снизится и пройдут грозовые дожди, но в части регионов еще может ударить +34 градуса.

https://glavred.info/synoptic/zhara-nachnet-otstupat-stala-izvestna-data-rezkogo-izmeneniya-pogody-v-ukraine-10572182.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - стала известна дата резкого изменения погоды в Украине/ unsplash.com

Погода в Украине сильно изменится - со среды, 12 июня, духота и высокие температуры воздуха начнут отступать. В западных областях температура упадет до +17...+22 градусов, а на севере будет держаться на уровне +20...+24 градуса.

В центральных регионах температурные показатели будут сильно отличаться в каждой отдельной области. Так, в Винницкой области будет +22...+24 градуса, в Черкасской области +24...+27, на Полтавщине +26...+29 градусов, в Кропивницком с районами +25...+28. В Днепропетровской области будет еще жарко - столбики термометров будут показывать +30 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

видео дня

Также она рассказала, что жаркие температуры продолжат держаться на юге Украины - там будут +30...+33 градуса, при этом в Одесской области +28...+30 градус. На востоке Украины также задержится жара - будет +30...+34 градуса.

Погода в Украине 12 июня/ Facebook Наталья Диденко

В то же время синоптик предупредила о том, что в среду почти по всей территории Украины могут пройти грозовые ливни. Но, по ее словам, они будут идти местами и периодически. Также она добавила, что в отдельных районах возможны град и шквалы.

При этом синоптик уточнила, что в западных регионах дожди будут ночью, а вот днем осадков не предвидится.

Погода в Украине 12 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 12 июня

"В Киеве 12-го июня ожидаются дождь и грозы, местами при грозах град и шквалы! Также вероятны сильные ливни, поэтому возможны подтопления улиц в местах недостаточно почищенных стоков и избытка заасфальтированной территории. В столице с завтрашнего дня снизится температура воздуха, днем предполагается против сегодняшних +26, +27 градусов ощутимо более свежие +19...+21 градус", - отметила Диденко.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой погода в Украине будет на неделе - будут дожди, грозы и жара более 30 градусов.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание - регионы накроет грозовой шторм со шквалами и градом. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Напомним, в Украину ворвалась мощная магнитная буря - почти 7-балльный шторм. Ожидается, что магнитная буря затянется на несколько дней.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред