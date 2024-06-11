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Почти 7-балльный шторм: в Украину ворвалась мощнейшая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
11 июня 2024, 05:30
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Ожидается, что магнитная буря затянется на несколько дней.
северное сияние, магнитная буря, погода
Украину накрывает почти 7-балльная магнитная буря / фото: pixabay

В Украину ворвалась очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Она начала накрывать страну 6 июня. Тогда мощность бури была на уровне 4-х баллов. На следующий день она внезапно выросла до почти 7-ми баллов и продержалась на таком уровне еще и 8 июня. Уже 9 июня она внезапно ослабела до 3-х баллов.

10 Июня мощность магнитной бури вновь выросла до почти 7-ми баллов. Ожидается, что на следующий день она опустится до 5-ти баллов, 12 июня - до 3-х баллов, после чего ее мощность станет минимальной.

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магнитная буря
Украину накрывает почти 7-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 8 вспышек класса С и М. Сообщается, что 9 июня могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 33 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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