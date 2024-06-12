Грозовой циклон передвинется: в каких областях Украины будут ливни

Синоптики прогнозируют грозовые дожди во многих областях Украины. Уже с понедельника вернется жара.

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Прогноз погоды в Украине на 13 июня / фото: УНИАН

Погода в Украине 13 июня будет местами грозовой и дождливой. В Украине еще будет бушевать циклон. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 13 июня в Украине ожидаются дожди с грозами во многих областях Украины. Ночью еще будет бушевать циклон на территории Черниговской, Сумской и восточных областей. Уже с понедельника, 17 июня, в Украину вернется настоящая жара.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Погода 13 июня

В Украине 13 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами на западе и северо-востоке. Ветер в этот день будет северо-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в юго-восточной части ночью 17-22°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 24-29°, в западных, северных и Винницкой областях 18-23°; на высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем 12-17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +15

По данным meteoprog, 13 июня в Украине будет штормовая погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +20...+32 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +15...+19 градусов.

Погода 13 июня в Киеве

В Киеве 13 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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