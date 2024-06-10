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В Украину идет похолодание: регионы накроет грозовой шторм со шквалами и градом

Ангелина Подвысоцкая
10 июня 2024, 19:43
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Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 11 июня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 11 июня будет грозовой и дождливой. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине будет І уровень опасности из-за сильных порывов ветра, града, шквалов и грозовых дождей. Но из-за жары в Крыму, восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Полтавской и Николаевской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что уже 12 июня придет похолодание. Температура воздуха днем будет 20-24 градуса тепла.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 11 июня
Прогноз погоды в Украине на 11 июня / фото: ventusky

Погода 11 июня

В Украине 11 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы во всех областях Украины, кроме юго-востока. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 15-20°; днем 25-30°, на юге и востоке страны до 34°, в западных областях 21-26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +15

По данным meteoprog, 11 июня в Украине будет штормовая погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +20...+32 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +15...+19 градусов.

погода 11 июня
Прогноз погоды в Украине на 11 июня / фото: meteoprog

Погода 11 июня в Киеве

В Киеве 11 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди, град и шквалы. В этот день ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Будут также сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 15-20°, днем 25-30°; в Киеве ночью 18-20°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 11 июня
Прогноз погоды в Украине на 11 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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