В Украину идет похолодание: регионы накроет грозовой шторм со шквалами и градом

Погода в Украине 11 июня будет грозовой и дождливой. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Украине будет І уровень опасности из-за сильных порывов ветра, града, шквалов и грозовых дождей. Но из-за жары в Крыму, восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Полтавской и Николаевской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что уже 12 июня придет похолодание. Температура воздуха днем будет 20-24 градуса тепла.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 11 июня
В Украине 11 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы во всех областях Украины, кроме юго-востока. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 15-20°; днем 25-30°, на юге и востоке страны до 34°, в западных областях 21-26°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +15
По данным meteoprog, 11 июня в Украине будет штормовая погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +20...+32 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +15...+19 градусов.
Погода 11 июня в Киеве
В Киеве 11 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди, град и шквалы. В этот день ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Будут также сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
"Температура по области ночью 15-20°, днем 25-30°; в Киеве ночью 18-20°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.
Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.
Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.
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