Гроза и мощный ливень: в каких областях ожидать похолодание

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, скорость которых будет достигать 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 9 июня / фото: УНИАН

Погода в Украине 9 июня будет штормовой. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в воскресенье будет сильный ветер в западных областях Украины. Сухая погода будет преобладать на юге, в центральных и большинстве северных областей.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине 9 июня / фото: ventusky

Погода 9 июня

В Украине 9 июня будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют грозовые дожди в западных, восточных, днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; на юге и юго-востоке ночью 16-21°, днем 27-32°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 9 июня в Украине будет жарко, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +16...+30 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +12...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине 9 июня / фото: meteoprog

Погода 9 июня в Киеве

В Киеве 9 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 9 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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