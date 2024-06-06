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Весь график красный: Украину накрыла невероятно затяжная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
6 июня 2024, 05:55
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Эта магнитная буря очень сильная. Ее мощность повысилась до почти 7-ми баллов.
магнитная буря
Украину накрыла очень затяжная и сильная магнитная буря / фото: pixabay

В Украину ворвалась очень сильная и затяжная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря начала накрывать Украину еще 28 мая. С 3-балльной мощности она выросла до 4-х баллов, а 30 мая стала 5-балльной. Уже 31 мая - 1 июня она достигла своего пика - 6 баллов.

Начиная со 2 июня до 5 июня включительно мощность геомагнитного шторма продержалась на уровне 5-ти баллов. Ожидается, что 6 июня она опустится до 3-х баллов, после чего снизится до минимума.

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Однако расслабляться еще рано, ведь уже 8 июня в страну ворвется новая магнитная буря. На следующий день она достигнет 4-х баллов, после чего снизится до 3-х и опустится до минимума.

магнитная буря
Украину накрыла очень затяжная и сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 8 вспышек класса С и М. Сообщается, что 5 июня могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 35%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 94 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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