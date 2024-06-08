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Активность Солнца будет повышена почти 2 недели: в стране затягивается магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
8 июня 2024, 22:05
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Мощность этой очень сильной магнитной бури достигла почти 7-ми баллов.
магнитная буря, солнце, погода
В Украину ворвалась очень сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украину ворвалась новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря накрыла Украину 28 мая. Она ударила с 3-балльной мощностью, после чего выросла до 4-х баллов, а 30 мая стала 5-балльной. Уже 31 мая - 1 июня она достигла своего пика - 6 баллов.

Начиная со 2 июня до 5 июня включительно мощность геомагнитного шторма продержалась на уровне 5-ти баллов. 6 июня она опустилась до 4-х баллов. Ожидалось, что после этого она опустится до минимума, но магнитная буря внезапно усилилась до почти 7-ми баллов. На таком же уровне она продержалась и 8 июня.

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Ожидается, что 9 июня магнитная буря станет немного слабее - 3 балла. Уже на следующий день она вновь вырастет до почти 7-ми баллов, после чего опустится до минимума.

магнитная буря
В Украину ворвалась очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С и М. Сообщается, что 9 июня могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 50%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 65 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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