Будут грозы, град и шквалы до 20 м/с: украинцев предупредили о непогоде

Погода в Украине в выходные, 1 и 2 июня, будет жаркой и неустойчивой, с грозовыми дождями, местами градом и усилением ветра.
На выходных в большинстве областей нашей страны за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Погода в Украине 1 июня
В западных областях
В западных областях ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем по всему региону дожди с грозами, местами град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер ночью переменных направлений, днем южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +23...+28.
В северных областях
В северных областях ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +25...+30.
В центральных областях
В центральных регионах без осадков, лишь днем в Черкасской и Кировоградской областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +26...+31.
На юге Украины
В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +27...+32 градусов.
В восточных областях
В восточной части Украины переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +26...+31.
Погода в Украине 2 июня
В западных областях
В западных областях ночью местами ожидаются грозовые дожди, днем в большинстве областей региона сохранится дождливая погода с грозами. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25.
В северных областях
В северной части Украины ночью местами пройдут небольшие дожди с грозами, днем по всему региону ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29.
В центральных областях
В центральных областях ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдут грозовые дожди, локально в сопровождении града и шквалов, 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +27...+32.
На юге Украины
В южных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +28...+33.
В восточных областях
В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днем +28...+33.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.
Ранее сообщалось, что в Украине ударит +32 градуса - синоптик назвала дату сильной жары. Скоро температура в Украине резко возрастет, но также нас ждут дожди с грозами.
Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.
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