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Ударит +32 градуса: синоптик назвала дату сильной жары

Алёна Воронина
30 мая 2024, 13:49
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Скоро температура в Украине резко возрастет, но также нас ждут дожди с грозами.

Погода, жара, лето
Погода в Украине - в Украине ударит +32 градуса/ фото: УНИАН

Погода в Украине будет жаркой в первые дни лета. В субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, ожидается температура до +32 градусов.

Немного меньшими температуры воздуха будут только в западных областях. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Лето будет дебютировать в Украине жарой. 1-2 июня ожидается +27...+32 градуса, разве что немного ниже будет в западной части, +23...+26 градусов", - отметила Диденко

Погода в Украине 31 мая будет с дождями

Май закончится дождями с грозами. В пятницу, 31 мая, в нашей стране будут идти кратковременные грозовые дожди, а во время гроз также возможно шквалистое усиление ветра. Такая погода будет в западных и северных областях, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, западных районах Черкасской области. Также при грозах возможны местами сильные ливни.

В восточных областях будут локальные дожди и грозы, на юге дожди будут только в Одесской области.

На Полтавщине, в Кропивницком с районами и Днепропетровской области существенных осадков не ожидается, отметила синоптик.

"Жаркая погода ожидается на востоке и юго-востоке. +26...+29, местами до +30 градусов. На остальной территории Украины +22...+26 градусов", - отметила синоптик.

Погода в Украине на 31 мая
Погода в Украине 31 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 31 мая

В столице Украины в этот день температура воздуха будет держаться на уровне +22...+23 градуса, ожидаются локальные грозовые дожди.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину накроют дожди с грозами - синоптик назвала даты опасной погоды. В Украине станет больше дождей, гроз и ливней, также в некоторых областях возможен шквальный ветер.

Также ранее сообщалось, что на Украину налетит мощный шторм - будут ливни, грозы и жесткий ветер. Синоптики предупреждают о том, что во время грозы может быть порывистый ветер.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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