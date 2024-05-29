Украину накроют дожди с грозами: синоптик назвала даты опасной погоды

Погода в Украине станет еще более дождливой - дождей с грозами станет больше с завтрашнего дня, 30 мая.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что кратковременные дожди и грозы в четверг возможны в западных и северных областях, а также в Одесской, Николаевской, Винницкой и Черкасской областях.
Также, по словам синоптика, возможен шквальный ветер и кратковременные сильные ливни.
На востоке, большинстве южной части и центральных областей дожди завтра возможны, однако они будут локальные и будут идти лишь время от времени.
"Температура воздуха самой низкой предполагается 30-го мая на Львовщине, в Ивано-Франковской области, на Волыни, в Ровенской области, на Закарпатье и, кто бы мог подумать, в Одесской области: в течение дня +20...+23 градуса. Жара, хотя и умеренная, будет на востоке Украины, +26...+30 градусов. На остальной территории в течение дня температура воздуха составит +23...+27 градусов", - говорится в сообщении.
Погода в Киеве 30 мая
В столице Украины в четверг будут периодические дожди и грозы. Воздух будет достаточно свежим - температура будет держаться на уровне около +24 градусов.
Погода в Украине 31 мая
В пятницу, 31 мая, дождливая неустойчивая погода с грозами особенно ярко будет проявляться на правобережье, там также возможны сильные ливни. А на левобережье при этом будет солнечная погода, лишь кое-где будут локальные дожди.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину в ближайшее время накроет шторм - будут ливни, грозы и сильные шквалы. Синоптики предупреждают о том, что в Украине 29 мая будет бушевать серьезная непогода.
Также ранее синоптик сказала, каким будет начало июня - ударит жара с грозами. Погода в ближайшее время принесет новые сюрпризы - будут дожди с грозами и шквалами. При этом температура в некоторых областях будет +29 градусов.
Напомним, сообщалось, что магнитная буря внезапно усилилась - стало известно, сколько еще дней будет бушевать шторм. Этот геомагнитный шторм внезапно вырос до почти шести баллов.
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