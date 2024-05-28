Ударит жара с грозами: синоптик сказала, каким будет начало июня

Погода в ближайшее время принесет новые сюрпризы - будут дожди с грозами и шквалами. При этом температура в некоторых областях будет +29 градусов.

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Синоптик рассказала, какой будет погода в начале июня/ фото: УНИАН

Погода в Украине в начале июня будет жаркой. Но при этом нашу страну в начале лета накроют дожди с грозами. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Начало июня в Украине будет жарким, с периодическими грозовыми дождями", - отметила она. видео дня

Также она отметила, что уже завтра, 29 мая, часть нашего государства накроют осадки. Дожди с грозами и даже шквалами накроют юг Украины. Локальные грозовые дожди пройдут в этот день также в западных областях, а к концу суток среды неустойчивая погода с локальными дождями охватит всю Украину.

"Температура воздуха (29 мая - ред.) решит выпендриться - теплее всего, чуть ли не до жары, будет на севере и востоке, +26...+29 градусов, а самой холодной окажется южная часть, +20...+24 градуса. В центре предполагается +22...+26 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Украине 29 мая/ meteoprog

В Киеве в среду будет локальный дождь, гроза. Днем будет очень тепло, столбики термометров поднимутся до уровня +26...+28 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину "будет заливать" - в каких регионах влупят грозовые дожди. Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет очень жаркая погода несмотря на то, что в этот день прогнозируются дожди.

Также сообщалось, что магнитная буря внезапно усилилась - стало известно, сколько еще дней будет бушевать шторм. Этот геомагнитный шторм внезапно вырос до почти шести баллов.

Напомним, сегодня Украину накроет пылевая буря. Сегодня, 28 мая, преимущественно в юго-восточных областях может наблюдаться определенная запыленность атмосферы.

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