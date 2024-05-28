Сегодня Украину накроет пылевая буря: есть ли угроза для населения

Во вторник, 28 мая, в Украину придет пылевая буря, но она будет очень небольшой - угрозы для населения нет. Об этом заявила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
По ее словам, пыль и воздушные потоки уходят из Средней Азии, из Каспийской низменности. Сегодня преимущественно в юго-восточных областях может наблюдаться определенная запыленность атмосферы.
"Конечно, она может кое-где распространяться на центральные, на северные области, но уже будет меньше это проявление. Оно будет наблюдаться разве что в том, что может быть несколько замутнена атмосфера, не такое ярко-голубое небо, как нам хотелось бы например", - сказала Птуха в эфире Киев24.
"Но никакой угрозы оно не несет, пыль только в верхних слоях атмосферы", — успокоила синоптик.
Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
Пылевые бури в Украине
В Укргидрометцентре предупредили, что с 27 мая по 2 июня 2024 года в Украине ожидаются тучи пыли из пустынных районов Средней Азии.
Синоптик и метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что в течение 27-28 мая в Украине из-за вышеуказанных туч пыли ожидается помутнение неба и высока вероятность слабовыраженных "грязных" дождей. В связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Кроме того, согласно прогнозу, погода в Украине 28 мая будет дождливой и грозовой, но жаркой. Самая высокая температура воздуха будет в восточных областях. Там ожидается 30-градусная жара.
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