Сегодня Украину накроет пылевая буря: есть ли угроза для населения

Сегодня преимущественно в юго-восточных областях может наблюдаться определенная запыленность атмосферы.

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Сегодня в Украине может быть несколько замутнена атмосфера, предупредила синоптик / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Во вторник, 28 мая, в Украину придет пылевая буря, но она будет очень небольшой - угрозы для населения нет. Об этом заявила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, пыль и воздушные потоки уходят из Средней Азии, из Каспийской низменности. Сегодня преимущественно в юго-восточных областях может наблюдаться определенная запыленность атмосферы.

"Конечно, она может кое-где распространяться на центральные, на северные области, но уже будет меньше это проявление. Оно будет наблюдаться разве что в том, что может быть несколько замутнена атмосфера, не такое ярко-голубое небо, как нам хотелось бы например", - сказала Птуха в эфире Киев24.

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"Но никакой угрозы оно не несет, пыль только в верхних слоях атмосферы", — успокоила синоптик.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Пылевые бури в Украине

В Укргидрометцентре предупредили, что с 27 мая по 2 июня 2024 года в Украине ожидаются тучи пыли из пустынных районов Средней Азии.

Синоптик и метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что в течение 27-28 мая в Украине из-за вышеуказанных туч пыли ожидается помутнение неба и высока вероятность слабовыраженных "грязных" дождей. В связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, согласно прогнозу, погода в Украине 28 мая будет дождливой и грозовой, но жаркой. Самая высокая температура воздуха будет в восточных областях. Там ожидается 30-градусная жара.

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