Украину будет "заливать": в каких регионах влупят грозовые дожди

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет очень жаркая погода несмотря на то, что в этот день прогнозируются дожди.

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Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 28 мая будет дождливой и грозовой, но жаркой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только на территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что самая высокая температура воздуха будет в восточных областях. Там ожидается 30-градусная жара.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: ventusky

Погода 28 мая

В Украине 28 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами в южной части, в Винницкой и Кировоградской областях, днем и в большинстве западных областей. Ветер в этот день будет восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. На Приазовье будут мощные порывы ветра - до 15-20 м/с.

"Температура ночью 12-17°; днем 24-29°, на западе и юге страны 21-26°; на высокогорье Карпат ночью 7-12°, днем 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 28 мая в Украину придет тепло, но местами будет прохладно. Теплее всего будет в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха повысится до +14...+26 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+21 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: meteoprog

Погода 28 мая в Киеве

В Киеве 28 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.

Также ранее стала известна дата, когда в Украине ухудшится погода - будут шторм, грозы и похолодание до +4 градусов. Часть областей накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха существенно снизится.

Напомним, Украину накрывает волна магнитных бурь - стало известно, сколько дней это продлится. Ожидается, что мощность магнитной бури возрастет до почти 6-ти баллов.

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