Шторм, грозы и похолодание до +4: в Украине ухудшится погода - стала известна дата

Часть областей накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха существенно снизится.

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Погода в Украине ухудшится - будут шторм, грозы и похолодание до +4/ unsplash.com

Погода в Украине станет холоднее в выходные, 25 и 26 мая. В части областей снизится температура воздуха, местами будут дожди с грозами. Но благодаря влиянию антициклона на большей части территории Украины ожидается преимущественно сухая погода с комфортными температурами.

О погоде на выходные рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что кратковременные дожди, местами с грозами, ожидаются в западных областях, а также местами на юге нашего государства.

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Ветер будет преобладать восточной четверти, в южной половине страны он будет с порывами местами до 15-20 м/с. В то же время метеоролог предупредил, что на акватории Азовского моря и в северо-западной части Черного моря ожидается шторм.

Самая низкая температура воздуха на выходных ожидается ночью 26 мая в Карпатах - там столбики термометров местами будут показывать лишь +4 градуса. Теплее всего будет в субботу, 25 мая, в западных областях - там днем температура воздуха может достичь отметки +29 градусов. Также в воскресенье, 26 мая, на западе Украины днем температура может достигать +28 градусов.

Погода в Украине 25 мая

В западных областях

В западных областях ночью без существенных осадков. Днем пройдут кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29. В Карпатах ночью +6...+11, днем +18...+23 градуса.

В северных областях

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +21...+26.

В центральных областях

В центральных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26.

На юге Украины

В южной части и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +22...+27.

В восточных областях

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, на Донбассе днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25.

Погода в Украине 25 мая/ meteoprog

Погода в Украине 26 мая

В западных областях

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +23...+28. В Карпатах ночью +4...+9 градусов, днем +18...+23.

В северных областях

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +22...+27.

В центральных областях

В центральных областях ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +21...+26.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +21...+26.

В восточных областях

В восточных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23.

Погода в Украине 26 мая/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату, когда будет лить, как из ведра. В нашу страну скоро придут сильные осадки, а в части областей температура воздуха станет намного ниже.

Напомним, Украину атакуют новые магнитные бури. Ожидается, что магнитная буря усилится и достигнет 5-ти баллов.

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