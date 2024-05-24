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Несколько штормов подряд: Украину атакуют новые магнитные бури

Ангелина Подвысоцкая
24 мая 2024, 03:00
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Ожидается, что магнитная буря усилится и достигнет 5-ти баллов.
солнце, магнитная буря
Украину атаковала новая магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрывает новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Она вовалась в страну 22 мая с 3-балльной мощностью. Уже на следующий день она внезапно усилилась до 5-ти баллов, после чего опустилась до 4-х и 3-х баллов соответственно. Ожидается, что 26 мая буря вновь усилится и достигнет отметки почти 5 баллов.

30 мая страну должен атаковать новый геомагнитны шторм - 3 балла. 31 мая-1 июня он будет на уровне 4-х баллов, после чего начнет идти на спад.

видео дня
магнитная буря
Украину атаковала новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса М. Сообщается, что 24 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 43 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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