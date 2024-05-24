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Налетит мощный шторм: Украину будут заливать грозовые дожди с сильными ветрами

Ангелина Подвысоцкая
24 мая 2024, 19:28
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Синоптики предупреждают о том, что порывы ветра в Украине будут достигать 20 м/с.
погода
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 25 мая будет местами дождливой и ветреной. В этот день ожидаются сильные грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности. Безопасно будет только в Крыму, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Также отмечается, что до конца суток 24 мая в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях будут грозовые дожди с мощными порывами ветра - 15-20 м/с. В этих регионах объявлен І уровень опасности

видео дня

Синоптик Наталья Диденко отметила, что на Приазовье похолодает до 19-22 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 25 мая
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото: ventusky

Погода 25 мая

В Украине 25 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных областях Украины. Ветер в этот день будет восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. В Крыму и на Приазовье синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°, на востоке, северо-востоке страны и в Карпатах 8-13°; днем 22-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 25 мая в Украину придет настоящая жара. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +12...+26 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +8...+20 градусов.

погода 25 мая
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото: meteoprog

Погода 25 мая в Киеве

В Киеве 25 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 22-27°; в Киеве ночью 13-15°, днем около 25°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 25 мая
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в течение недели, с 20 по 26 мая, будет теплой и комфортной. В ближайшие дни воздух постепенно будет прогреваться в большинстве областей нашего государства. Ночные заморозки полностью отступят, а днем температура воздуха будет соответствовать летним показателям.

Также ранее сообщалось, что будут адская жара и грозовые дожди - синоптик рассказал, какой будет погода в регионах и где ожидать непогоду.

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