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В Украину идет похолодание и жесткие грозы: где будет штормовой ветер

Ангелина Подвысоцкая
23 мая 2024, 19:36
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Синоптики предупреждают о том, что 24 мая будут сильные порывы ветра.
погода
Прогноз погоды в Украине на 24 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 24 мая будет дождливой. В этот день ожидаются сильные порывы ветра и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что сильные дожди с грозами пройдут в западных областях, в Винницкой области, затронут Черкасскую, Житомирскую области, вечером дожди дойдут до Одесской области. Ветер будет порывистый, особенно при грозе. На территории восточных областей придет похолодание. Там температура воздуха опустится до 19 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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погода 24 мая
Прогноз погоды в Украине на 24 мая / фото: ventusky

Погода 24 мая

В Украине 24 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами на Правобережье Украины. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 7-12 м/с. В некоторых областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°; днем 21-26°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях до 29°; на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 17-22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 24 мая в Украину придет настоящая жара. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +15...+27 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +9...+20 градусов.

погода 24 мая
Прогноз погоды в Украине на 24 мая / фото: meteoprog

Погода 24 мая в Киеве

В Киеве 24 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день ожидают дожди с грозами. В этот день ветер будет восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 24 мая
Прогноз погоды в Украине на 24 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в течение недели, с 20 по 26 мая, будет теплой и комфортной. В ближайшие дни воздух постепенно будет прогреваться в большинстве областей нашего государства. Ночные заморозки полностью отступят, а днем температура воздуха будет соответствовать летним показателям.

Также ранее сообщалось, что будут адская жара и грозовые дожди - синоптик рассказал, какой будет погода в регионах и где ожидать непогоду.

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