В Украину несется торнадо: синоптик назвал даты опасной погоды

Погода летом удивит всех. Начало июня в Украине будет с торнадо и сильными ливнями.

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Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в начале лета будет опасной. Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин Главреду, стоит ожидать много дождей и торнадо.

"С 1 по 7 июня Украину будет заливать! В этот период времени по всей Украине ожидаются сильные и очень сильные ливни с грозами, значительным градом и шквалами", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

По прогнозу Щедрина, в Украине в начале июня стоит ожидать торнадо.

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"В отдельных районах возможны даже локальные торнадо", - отметил народный синоптик.

По словам синоптика, температура воздуха в первой декаде июня будет более комфортной.

"В целом первая декада месяца будет достаточно влажной и комфортной теплой", - добавил он.

В интервью Главреду Щедрин отметил, что такая погода станет обычной для Украины.

"Для нас это будет обычная погода. Все это связано с потеплением. Июнь не будет холодным, температура будет в пределах климатической нормы", - добавил он.

Смотрите карту погоды в Украине на 14 дней

Погода на 14 дней / meteoprog.com

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Погода в Украине на конец мая - подробный прогноз

Ранее Игорь Кибальчич заявил, что погода с 20 по 26 мая, будет теплой и комфортной. В ближайшие дни воздух постепенно будет прогреваться в большинстве областей нашего государства.

Также ранее сообщалось, что будут адская жара и грозовые дожди - синоптик рассказал, какой будет погода в регионах и где ожидать непогоду.

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