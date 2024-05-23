В Украину несется торнадо: синоптик назвал даты опасной погоды

Погода в Украине в начале лета будет опасной. Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин Главреду, стоит ожидать много дождей и торнадо.
"С 1 по 7 июня Украину будет заливать! В этот период времени по всей Украине ожидаются сильные и очень сильные ливни с грозами, значительным градом и шквалами", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.
По прогнозу Щедрина, в Украине в начале июня стоит ожидать торнадо.
"В отдельных районах возможны даже локальные торнадо", - отметил народный синоптик.
По словам синоптика, температура воздуха в первой декаде июня будет более комфортной.
"В целом первая декада месяца будет достаточно влажной и комфортной теплой", - добавил он.
В интервью Главреду Щедрин отметил, что такая погода станет обычной для Украины.
"Для нас это будет обычная погода. Все это связано с потеплением. Июнь не будет холодным, температура будет в пределах климатической нормы", - добавил он.
Смотрите карту погоды в Украине на 14 дней
Кто такой Станислав Щедрин
Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
Погода в Украине на конец мая - подробный прогноз
Ранее Игорь Кибальчич заявил, что погода с 20 по 26 мая, будет теплой и комфортной. В ближайшие дни воздух постепенно будет прогреваться в большинстве областей нашего государства.
Также ранее сообщалось, что будут адская жара и грозовые дожди - синоптик рассказал, какой будет погода в регионах и где ожидать непогоду.
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