Адская жара и грозовые дожди: какой будет погода в регионах и где ожидать непогоду

Погода в Украине 21 мая будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности почти во всей Украине. Безопасно будет только на территории Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской областей.
Синоптик Наталья Диденко утверждает, что в Украину ворвалась жара. Она продержится целую неделю. В некоторых регионах могут быть дожди с грозами.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 21 мая
В Украине 21 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных и северо-восточных областях. Ветер в этот день будет южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 9-14°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +25
По данным meteoprog, 21 мая в Украину придет потепление. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +13...+25 градусов. Самая низкая температура будет в северо-восточных областях. Там температура воздуха повысится до +22 градусов.
Погода 21 мая в Киеве
В Киеве 21 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 9-14°, днем 22-27°; в Киеве ночью 12-14°, днем около 25°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.
Напомним, что в Украине сильно затягивается магнитная буря. Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря, которая достигла максимально возможной мощности. 14 мая мощность геомагнитного шторма опустится до 5-ти баллов.
Синоптик Наталья Диденко назвала дату похолодания до -5 градусов. Синоптики объявили І уровень опасности в западных, северных и Винницкой областях. Там ожидаются заморозки до -5 градусов. Новый циклон принесет стужу и дожди.
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