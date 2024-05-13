УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
13 мая 2024, 22:23
484
В Украине бушует невероятно сильная магнитная буря, мощность которой достигла максимально возможного балла.
магнитная буря, солнце, космос
В Украине затягивается самая сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря, которая достигла максимально возможной мощности. Эта магнитная буря внезапно начала затягиваться. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась 8 мая. Тогда ее мощность была 3 балла. На следующий день она выросла до 4-х баллов. 10 мая мощность геомагнитного шторма внезапно взлетела до максимальной точки - 9-ти баллов. На таком уровне он продержался целых 3 дня.

13 мая буря стала слабее и опустилась до 7-ми баллов. Ожидается, что 14 мая мощность геомагнитного шторма опустится до 5-ти баллов, на следующий день - до 4-х баллов, после чего опустится до минимума.

видео дня
магнитная буря
В Украине затягивается самая сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 12 вспышек класса Х1. Сообщается, что 14 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 95%. Вероятность вспышек класса Х составляет 75%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 75 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

22:44 Украина
9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

22:23 Синоптик
Войска Эстонии подстрахуют ВСУ: Таллинн заговорил о переброске солдат в Украину

Войска Эстонии подстрахуют ВСУ: Таллинн заговорил о переброске солдат в Украину

22:07 Мир
Все главные новости

Популярное

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской 354269

И Тоня дома: дочь-предательница Паперная засветилась рядом с Ольгой Сумской

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали 45038

Кристина Орбакайте спасает своего старшего сына в США - детали

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре 11070

Без макияжа и укладки: Аллу Пугачеву подловили в компании миллиардера на Кипре

Когда закончатся боевые действия в Украине: астролог назвала год и дала важный прогноз 8787

Когда закончатся боевые действия в Украине: астролог назвала год и дала важный прогноз

Последние новости

23:28

Фронтвумен The Hardkiss получила престижную британскую премию BAFTA

23:18

Общение как с живым человеком: OpenAI представила самую мощную модель GPT-4oВидео

22:44

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, однако есть одно "но"

22:42

Умеет покорять: Елена Зеленская восхитила своим видом во время визита в Сербии

22:23

9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникПутин понял, что может проиграть войну, потому грозит «ядеркой» – Александр Сотник
22:07

Войска Эстонии подстрахуют ВСУ: Таллинн заговорил о переброске солдат в Украину

21:49

Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка

21:45

Как постирать траву на джинсах в домашних условиях: впечатляющие лайфхаки

21:10

Радоница 2024: что нельзя делать в поминальные дни после Пасхи

Реклама
21:10

F-16 будут в Украине в течение месяца: Дания сделала важное заявление

21:00

"Уничтожаем пехоту и технику РФ": ВСУ перешли к контрударам на Харьковщине

20:57

Анна Тринчер перенесла операцию и разрыдалась от результата - подробности

20:12

"Волчанск превращается в Бахмут": в полиции рассказали ужасающие подробности

20:02

ВСУ отбросили россиян: зачищают Волчанск и наносят огневое поражение по врагу

19:49

Оккупанты уже под Волчанском, Путин меняет Шойгу на "переправе": чего ждать на фронте

19:35

Путин готовится к затяжной войне с Украиной и блоком НАТО – Илья Пономарев

19:10

Как ВСУ удалось сбить новейший вертолет РФмнение

19:09

В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

19:04

"Человека уже мобилизуют": в ВР объяснили, как можно будет оспорить решение ТЦК

18:25

Застряли на одном месте: оккупанты просчитались во время наступления на Харьков

Реклама
18:22

Леся Никитюк впервые засветила татуировку в честь любимой женщины

18:19

В бой бросили резервы: на Харьковщине у РФ частичный успех, названо направление

18:09

Полетела стая дронов и арта: ВСУ разгромили колонну РФ на ХарьковщинеВидео

17:44

"Прессинг был": Аlyona Аlyona призналась, как они нарушили правила Евровидения

17:20

РФ может пойти в новую атаку: у Зеленского назвали вероятное направление

17:13

Как почистить кондиционер своими руками: приемы, которые не угробят агрегат

17:08

Reuters: один из крупнейших НПЗ России остановил работу после "прилетов" дронов

17:04

Путин назначил преемника, но его убьютВидеоблоги

17:04

Jerry Heil после Евровидения не вернулась в Украину: что случилосьВидео

17:04

"Прилет" был в нескольких километрах от Путина: удивительные детали ударов по РФ

17:02

Бомбическая закуска, аж слюнки потекут: рецепт за 10 минутВидео

16:51

Поляки нашли новую причину блокирования границы с Украиной: что произошло

16:44

Когда впервые пикировать помидоры: урожай поразит масштабами

16:27

Ветеран и герой: СТБ назвал имя нового уникального Холостяка

16:17

С Leopard 2, БМП и артснарядами: Испания готовит новый пакет помощи для Украины

16:04

РФ растягивает линию фронта, "серая зона" выросла: ОВА о ситуации на Харьковщине

15:38

Три пчелы спрятались на деревьях: лишь единицы найдут их всего за 12 секунд

15:36

Летели бомбить Харьков: по многоэтажке в Белгороде "жахнула" армия России

15:18

В Крыму нанесен удар по секретной в/ч РФ: командир уничтожен, есть раненые – СМИ

15:07

"Сложно находить взаимность": Макс Барских рассказал про проблемы в личной жизниВидео

Реклама
14:40

Как нельзя одеваться после 40: стилист назвала главные ошибки

14:30

Взрывчатку прятали в чай: СБУ сорвала четыре теракта РФ в Киеве к 9 маяФото

14:13

"Поднимут до 3,5-4 грн": в Украине взлетят тарифы на свет

14:01

Nemo спели "Teresa & Maria" на украинском - реакция alyona alyona и Jerry HeilВидео

13:57

Территории им не нужны: реальные цели оккупантов в Харьковской области

13:43

На фоне наступления россиян в ОТУВ "Харьков" сменили командующего: что о нем известно

13:34

Бой Усик - Фьюри: прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона, котировки букмекеров

13:06

180 млн грн, – эксперт посчитал, сколько "оптимизировали" на двух зарплатных налогов БРСМ и Avantage

12:58

Вскрылась неприятная правда про принца Гарри

12:39

Российского "Аллигатора" приземлили: украинские военные сбили вертолет Ка-52

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять