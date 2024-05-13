9-балльный шторм не отступает: в Украине сильно затягивается магнитная буря

В Украине бушует невероятно сильная магнитная буря, мощность которой достигла максимально возможного балла.

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В Украине затягивается самая сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря, которая достигла максимально возможной мощности. Эта магнитная буря внезапно начала затягиваться. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря началась 8 мая. Тогда ее мощность была 3 балла. На следующий день она выросла до 4-х баллов. 10 мая мощность геомагнитного шторма внезапно взлетела до максимальной точки - 9-ти баллов. На таком уровне он продержался целых 3 дня.

13 мая буря стала слабее и опустилась до 7-ми баллов. Ожидается, что 14 мая мощность геомагнитного шторма опустится до 5-ти баллов, на следующий день - до 4-х баллов, после чего опустится до минимума.

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В Украине затягивается самая сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 12 вспышек класса Х1. Сообщается, что 14 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 95%. Вероятность вспышек класса Х составляет 75%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 75 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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