В Украину ворвется циклон: синоптик назвала дату похолодания до -5 градусов

В Украине прогнозируют серьезные заморозки и дожди. Синоптики объявили І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 14 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 14 мая будет местами дождливой и холодной во многих областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности в западных, северных и Винницкой областях. Там будут заморозки до -5 градусов.

Кроме того, днем в Украине, кроме Закарпатской, Волынской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Запорожской областей, будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 14 мая в Украину ворвется циклон. Он будет бушевать в южной части страны. Этот циклон принесет холод и дожди. Ожидается, что потепление придет в Украину уже во второй половине недели.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 14 мая / фото: ventusky

Погода 14 мая

В Украине 14 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди во многих областях Украины. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, в южной части 5-10° тепла; днем в Украине 11-16°, на Закарпатье 17-22°; в Карпатах ночью около 0°, днем 7-12° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 14 мая в Украине холодная погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +7...+20 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +1...+13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 мая / фото: meteoprog

Погода 14 мая в Киеве

В Киеве 14 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 мая будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В середине недели в Украину придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - ночью и утром там будут наблюдаться заморозки не только на почве, но и местами также в воздухе до 0...-4 градусов.

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