Будут заморозки -4 градуса и грозы: Украину накрывает холодная погода

В ряде областей заморозки ночью и утром будут не только на почве, но местами также в воздухе до 0...-4 градусов.

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Погода в Украине станет холоднее - будут заморозки -4 градуса и грозы/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели, с 6 по 12 мая, будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления.

В середине недели в наше государство придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - там ночью и утром будут наблюдаться заморозки не только на почве, но местами также в воздухе до 0...-4 градусов. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода начнет постепенно стабилизироваться, а температура повышаться только в выходные, 11 и 12 мая.

Погода в Украине 6 мая

В понедельник, 6 мая, ночью без существенных осадков, днем в северных и западных областях пройдут грозовые дожди, местами с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. На остальной территории страны без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25.

Погода в Украине 6 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 мая

Во вторник, 7 мая, ночью в западных и северных областях, днем в большинстве регионов Украины, за исключением юго-востока пройдут дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер западный/ юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +20...+26, в северо-западных областях +13...+18 градусов.

Погода в Украине 7 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 8 мая

В среду, 8 мая, в центральных, южных и восточных областях, а также в Карпатах и на Закарпатье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В северных и северо-западных областях без осадков. Ветер северной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью в Полесье и северных областях +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 градуса; в остальных регионах +7...+12. Днем максимальная температура составит +13...+18 градусов, в Карпатах +5...+10.

Погода в Украине 8 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 мая

В четверг, 9 мая, в Украине преимущественно без осадков, лишь в Крыму и Карпатах пройдут дожди, в высокогорье с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части и Крыму днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, в северной половине +1...+6, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4 градуса. Днем в Украине +10...+17.

Погода в Украине 9 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 мая

В пятницу, 10 мая, ожидается малооблачная погода без осадков по всей стране. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, в северных, центральных и восточных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-4. Днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.

Погода в Украине 10 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 мая

В субботу, 11 мая, в Украине преимущественно без осадков, лишь в Карпатах и Крыму пройдут днем кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +17...+22.

Погода в Украине 12 мая

В воскресенье, 12 мая, в Крыму и Карпатах ожидаются небольшие дожди с грозами, в остальных регионах страны без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южных областях северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптики предупреждали о непогоде на Пасху - будут заморозки и грозовые дожди. Синоптики предупреждали о том, что в некоторых областях Украины будут дожди.

Также ранее сообщалось, что на Украину обрушился мощный геомагнитный шторм - штормить будет почти 2 недели. Самая мощная вспышка этой магнитной бури достигла почти восьми баллов.

Напомним, в Украине ударят заморозки - синоптик сказала, где резко похолодает. Снижение температуры воздуха начнется с северных и западных областей, а в середине недели даже будут заморозки.

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