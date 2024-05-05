В Украине ударят заморозки: синоптик сказала, где резко похолодает

Снижение температуры воздуха начнется с северных и западных областей, а в середине недели даже будут заморозки.

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Погода в Украине станет холоднее - в Украине ударят заморозки/ unsplash.com

Погода в Украине со вторника, 7 мая, станет существенно холоднее. Похолодание начнется с северных и западных областей.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что вся неделя с 6 по 12 мая будет свежей и даже возможны заморозки, которые придут в нашу страну в середине недели.

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"Со вторника, начиная с севера и запада Украины, ожидается снижение температуры воздуха. Вся следующая неделя будет преимущественно свежей, внутри недели вероятны заморозки. Заморозки в такое время - нормальное явление, никакой "зрады", - отметила синоптик.

Погода в Украине 6 мая

В понедельник, 5 мая, в Украине будет теплая погода. Максимальная температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне +20...+25 градусов.

Дожди, возможно с грозами, в первый день недели пройдут в западных и северных областях, а вечером еще и дойдут до Винницкой области. На остальной территории Украины - на востоке, юге и большинстве областей в центре - будет без осадков.

Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый.

Погода в Украине 6 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 6 мая

В Киеве понедельник будет еще теплым, днем температура воздуха будет держаться на уровне +22...+24 градуса. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптики предупреждали о непогоде на Пасху - будут заморозки и грозовые дожди. Синоптики предупреждали о том, что в некоторых областях Украины будут дожди.

Также ранее сообщалось, что на Украину обрушился мощный геомагнитный шторм - штормить будет почти 2 недели. Самая мощная вспышка этой магнитной бури достигла почти восьми баллов.

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