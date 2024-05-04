Заморозки и грозовые дожди: синоптики предупреждают о непогоде на Пасху

Синоптики предупреждают о том, что в некоторых областях Украины будут дожди.

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Прогноз погоды в Украине на 5 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 5 мая будет местами грозовая и дождливая. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают об опасности во всех регионах Украины. Там будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. На территории восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей будут заморозки - 0-3 градуса. Синоптики объявили І уровень опасности.

Погода в Украине на 5 мая / фото: ventusky

Погода 5 мая

В Украине 5 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют грозовые дожди в северных областях, на Закарпатье и в Карпатах. Ветер в этот день будет северо-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 3-8° тепла (в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 17-22° тепла, в западных областях до 25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +22

По данным meteoprog, 5 мая в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +10...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +3...+16 градусов.

Погода в Украине на 5 мая / фото: meteoprog

Погода 5 мая в Киеве

В Киеве 5 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют небольшой дождь с грозой. В этот день ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8°, днем 17-22°; в Киеве ночью 6-8°, днем 19-21°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на 5 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода на Пасху - будут почти летние температуры и дожди. До Пасхи в Украине дождей не ожидается, а вот в конце недели погода немного испортится.

Также ранее народный синоптик дал прогноз погоды на Пасху. Погода перед Пасхой резко изменится, прогнозирует народный синоптик.

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

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