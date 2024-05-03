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Украину накрыла очень сильная магнитная буря после Северного сияния

Ангелина Подвысоцкая
3 мая 2024, 02:40
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Мощная вспышка геомагнитного шторма достигла почти семибалльного уровня.
солнце, магнитная буря, погода
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Геомагнитный шторм ворвался в страну 29 апреля и врезал с 3-балльной мощностью. Уже на следующий день его мощность внезапно взлетела до почти 7-ми баллов и продержалась на таком уровне до 2 мая включительно.

3-4 мая магнитная буря станет слабее. Ее мощность опустится до 4-х баллов. Следующий три дня геомагнитный шторм продержится на уровне трех баллов, после чего опустится до минимума.

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магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса М. Сообщается, что 3 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 54 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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