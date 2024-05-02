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Резко упадет температура воздуха и будут заморозки: в Украину идут грозовые дожди

Ангелина Подвысоцкая
2 мая 2024, 19:09
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Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины ударят заморозки 0-3 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 3 мая / фото: pixabay

Погодав Украине 3 мая будет теплая и сухая погода. В то же время в регионы начинает приходить похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают об опасности во всех регионах Украины, кроме северных, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областей. Там будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Сильное похолодание придет в восточные, северо-восточные и юго-восточные области. Там ночью 4 и 5 мая будут заморозки 0-3 градуса. Синоптики объявили І уровень опасности.

видео дня

Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что снижение температуры воздуха начнется уже в пятницу, 3 мая. Она утверждается, что именно 2 мая пока будет самым теплым днем. На Пасху ночью будет 5-10 градусов тепла, а на востоке - 2-5 градусов тепла. Днем могут быть кратковременные дожди на западе и севере, могут быть также грозы.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 3 мая
Прогноз погоды в Украине на 3 мая / фото: ventusky

Погода 3 мая

В Украине 3 мая будет малооблачно. Синоптики не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°; днем 18-23°, на Закарпатье и в южных областях до 26°, на Черниговщине, Сумщине и в Карпатах 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +24

По данным meteoprog, 3 мая в Украине будет сухо и тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +10...+24 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +8...+20 градусов.

погода 3 мая
Прогноз погоды в Украине на 3 мая / фото: meteoprog

Погода 3 мая в Киеве

В Киеве 3 мая будет малооблачно. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 3 мая
Прогноз погоды в Украине на 3 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода на Пасху - будут почти летние температуры и дожди. До Пасхи в Украине дождей не ожидается, а вот в конце недели погода немного испортится.

Также ранее народный синоптик дал прогноз погоды на Пасху. Погода перед Пасхой резко изменится, прогнозирует народный синоптик.

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

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