Налетят дождь и гроза: какие области на Пасху накроют осадки

Погода в Украине на Пасху, 5 мая, будет частично дождливой - многие области накроют осадки. Стоит быть готовыми к дождям с грозами.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что кратковременные дожди с грозами будут идти преимущественно в воскресенье днем.
"В ближайшие дни - преимущественно тепло, разве в субботу немного посвежеет. В воскресенье, на Пасху, в дневные часы пройдут кратковременные дожди с грозами в северных областях, на западе, в центральной части и на Харьковщине. На юге, в Луганской и Донецкой областях осадков на Пасху не предвидится", - отметила синоптик.
По ее словам, в Киеве на Пасху ночью будет без осадков, а днем - дождь и гроза.
Погода в Украине 2 мая
В четверг, 2 мая, в Украине будет продолжаться солнечная и теплая погода. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +21...+26 градусов. Но ночью температуры будут немного свежее - +8...+13 градусов.
"Антициклон уверенно расположился в Украине, поэтому и - сухо, разве что завтра на Сумщине и Харьковщине есть вероятность периодических кратковременных дождей. В Киеве в четверг также погода - рахат-лукум, будет светить солнце, максимальная температура воздуха составит +22...+24 градуса", - добавила синоптик.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине на Пасху
Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода на Пасху - будут почти летние температуры и дожди. До Пасхи в Украине дождей не ожидается, а вот в конце недели погода немного испортится.
Также ранее народный синоптик дал прогноз погоды на Пасху. Погода перед Пасхой резко изменится, прогнозирует народный синоптик.
Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.
Вас также может заинтересовать:
- Надо найти собаку на картинке за 3 секунды: разгадать загадку смогут лишь единицы
- Нужно найти коньки за 8 секунд: загадка на проверку внимательности
- Из-за 3 ошибок могут желтеть зубы: стоматолог рассказал секреты, которые знают не все
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред