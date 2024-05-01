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Налетят дождь и гроза: какие области на Пасху накроют осадки

Алёна Воронина
1 мая 2024, 14:49
До субботы в Украине будут очень теплые температуры воздуха, а вот в субботу посвежеет. На Пасху, 5 мая, ряд областей накроют осадки.

Великдень, погода, дощ
Погода в Украине - какие области на Пасху накроют осадки/ УНИАН

Погода в Украине на Пасху, 5 мая, будет частично дождливой - многие области накроют осадки. Стоит быть готовыми к дождям с грозами.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что кратковременные дожди с грозами будут идти преимущественно в воскресенье днем.

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"В ближайшие дни - преимущественно тепло, разве в субботу немного посвежеет. В воскресенье, на Пасху, в дневные часы пройдут кратковременные дожди с грозами в северных областях, на западе, в центральной части и на Харьковщине. На юге, в Луганской и Донецкой областях осадков на Пасху не предвидится", - отметила синоптик.

По ее словам, в Киеве на Пасху ночью будет без осадков, а днем - дождь и гроза.

Погода в Украине 5 мая
Погода в Украине 5 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 2 мая

В четверг, 2 мая, в Украине будет продолжаться солнечная и теплая погода. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +21...+26 градусов. Но ночью температуры будут немного свежее - +8...+13 градусов.

"Антициклон уверенно расположился в Украине, поэтому и - сухо, разве что завтра на Сумщине и Харьковщине есть вероятность периодических кратковременных дождей. В Киеве в четверг также погода - рахат-лукум, будет светить солнце, максимальная температура воздуха составит +22...+24 градуса", - добавила синоптик.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине на Пасху

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода на Пасху - будут почти летние температуры и дожди. До Пасхи в Украине дождей не ожидается, а вот в конце недели погода немного испортится.

Также ранее народный синоптик дал прогноз погоды на Пасху. Погода перед Пасхой резко изменится, прогнозирует народный синоптик.

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

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