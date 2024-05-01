Из-за 3 ошибок могут желтеть зубы: стоматолог рассказал секреты, которые знают не все

Не стоит делать такие ошибки во время чистки зубов, ведь потом это может иметь негативные последствия.

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Что делать, чтобы не были желтые зубы/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

К вопросу чистки зубов стоит подходить очень ответственно, ведь от того, насколько правильно и тщательно мы будем это делать, зависит здоровье не только зубов и ротовой полости, но и всего организма в целом.

Но хоть на всем может казаться, что мы точно знаем, как правильно чистить зубы, на самом деле это может оказаться не совсем так. Стоматолог Ферах Хамид из Aesthetique Dental Care рассказал, что делать, чтобы не были желтые зубы, и какие три ошибки могут привести к пожелтению, пишет The Mirror.

Первая ошибка - чистка зубов всего раз в день

По словам стоматолога, отказ от ритуала чистить зубы дважды в день может привести к накоплению зубного налета. Со временем этот налет может затвердеть и превратиться в зубной камень.

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Также если на зубах будет оставаться избыток кислоты, то это может разрушать зубную эмаль, обнажая дентин под ней. Кроме этого, если не чистить зубы регулярно, то остатки пищи, напитков и табака могут прилипать к зубам, вызывая возникновение желтых пятен.

Вторая ошибка - не смачивать зубную щетку перед чисткой

Не стоит чистить зубы, не смочив перед этим зубную щетку, говорит стоматолог.

"Перед тем, как начать чистить зубы, нужно хорошо намочить зубную щетку. Этот маленький шаг облегчает распределение зубной пасты по всем зубам, делая очистку более эффективной. Кроме этого, когда вы намачиваете щетину, она становится мягкой. Поэтому когда вы будете пользоваться щеткой, она будет бережно воздействовать на десны и зубы, помогая избежать раздражения или повреждения. Поэтому стоит смачивать щетку перед чисткой зубов", - отметил Ферах Хамид.

Третья ошибка - чистка зубов сразу после употребления кислого

Не стоит чистить зубы сразу после употребления кислой пищи, ведь систематическое повторение этой ошибки может привести к тому, что со временем зубы станут менее белыми. Также это может привести к повреждению зубной эмали, отметил стоматолог.

"Чистка зубов сразу после употребления кислой пищи может привести к повреждению зубной эмали. Это проявит более желтый слой под ним и сделает ваши зубы более желтыми. Кислота смягчает эмаль, что может привести к чувствительности зубов или изменить их цвет. Чтобы избежать этого, лучше подождать некоторое время после употребления кислой пищи, прежде чем чистить зубы, чтобы ваша эмаль оставалась крепкой, а зубы оставались здоровыми", - сказал он.

Стоматолог подчеркнул, что нужно чистить зубы дважды в день по две минуты. Также он добавил, что не стоит пользоваться ополаскивателями для рта сразу после чистки зубов - надо подождать немного времени.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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