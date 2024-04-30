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Какой будет погода на Пасху: почти летние температуры и дожди

Алёна Воронина
30 апреля 2024, 10:01
До Пасхи в Украине дождей не ожидается, а вот в конце недели погода немного испортится.

Весна, дождь, погода
Какой будет погода на Пасху/ unsplash.com

Погода в Украине на Пасху, 5 мая, будет облачной. Дожди возможны накануне праздника, а вот на саму Пасху осадков будет мало - дожди ожидаются ночью местами только в западных и северных областях, а также в Крыму, по побережью морей.

Температура воздуха в этот день будет теплой. Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет NV.

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"В воскресенье 5 мая Украина будет находиться в размытом поле повышенного давления, будет больше облаков", - отметила синоптик.

Какой будет температура воздуха в течение недели

До конца недели температура воздуха будет значительно теплее, чем было раньше. Ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +10 градусов, немного теплее ночью будет только на юге и востоке нашей страны - там будет от +8 до +14 градусов. Но 4 мая в восточных областях ночью станет немного прохладнее - там температура будет до +2...+7 градусов.

"А в дневные часы в стране стабильно +18...+24. Только на высокогорье Карпат, конечно, будет прохладнее: ночью 0...+5, днем +13...+18", - отметила Птуха.

По ее словам, в таких пределах температурные показатели будут оставаться и на Пасху, 5 мая.

"В целом, по прогнозам специалистов, в мае ожидается среднемесячная температура в пределах +15...+18 градусов, в горных районах +11...+14. Это на один-полтора градуса выше климатической нормы", - сказала синоптик.

Когда в Украине будут дожди

Согласно прогнозу синоптика, до пятницы, 3 мая, в Украине будет преобладать ясная погода без осадков. В исключение, будут лишь небольшие кратковременные дожди и грозы ближайшей ночью в Крыму, а 2 мая такие же осадки ожидаются на крайнем юге Украины.

Ветер будет в пределах 3-10 м/с. Лишь днем во вторник, 30 апреля, в юго-восточной части страны ветер несколько усилится - местами могут быть даже порывы 15-18 м/с.

В конце недели погода начнет немного меняться. В субботу, 4 мая, стоит быть готовыми к осадкам. Небольшие кратковременные дожди и грозы будут ночью на Закарпатье, а днем также в большинстве регионов справа от Днепра.

Синоптик отметила, что осадки в мае ожидаются в пределах нормы, однако может быть неравномерное их распределение по территории нашего государства. Но, по словам синоптика, это присуще теплому времени года.

Погода в Киеве и области

По словам синоптика, в столице Украины и Киевской области до Пасхи дождя не прогнозируется. Она предположила, что есть вероятность дождя только на саму Пасху.

В течение недели на Киевщине будут теплые температуры воздуха - ночью +7...+10 градусов, днем +20...+23 градуса.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине

Ранее народный синоптик дал прогноз погоды на Пасху. Погода перед Пасхой резко изменится, прогнозирует народный синоптик.

Также ранее синоптик назвал дату нового похолодания. Погода в Украине будет малооблачной и комфортной, но ночи будут прохладными, предупредил синоптик.

Напомним, синоптики рассказали, когда изменится погода и Украину накроют дожди. Синоптики прогнозируют 30 апреля сухую погоду. Осадки ожидаются только в Крыму.

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