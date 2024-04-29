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Украину накроет холодрыга: синоптик назвал дату нового похолодания

Анна Ярославская
29 апреля 2024, 12:45
Погода в Украине будет малооблачной и комфортной, но ночи будут прохладными, предупредил синоптик.
Белка, погода
В Украину идет похолодание / Фото: УНИАН

После холодной и дождливой погоды на выходных в Украину пришло долгожданное потепление. Но, к сожалению, задержится оно ненадолго. Погода в начале этой недели (29 апреля - 5 мая) будет определяться малоподвижным антициклоном Rainer. Как рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич погода в Украине будет малооблачной и комфортной, но ночи будут прохладными.

"А вот крайний юго-восток страны и Крым будут находиться под влиянием атмосферного фронта, поэтому здесь пройдут дожди, в отдельные дни на фоне порывистого северо-восточного ветра", - прогнозирует синоптик.

Когда придет похолодание - прогноз погоды

С 5 мая на Украину распространится холодная воздушная масса из Баренцева моря, поэтому температурный фон в по стране снизится на 5 – 7 °С, а в ночное и утреннее время в северных областях, а также в Полесье возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе.

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Погода в Украине - карта
Погода в Украине - карта / meteoprog.com/ua

Погода на сегодня

В понедельник, 29 апреля, в восточных областях местами пройдут дожди, на остальной части страны - без осадков.

Ветер северо-восточный, в западной части юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +17…+22 °С.

Погода в Украине 29 апреля 2024
Погода в Украине 29 апреля 2024 / meteo.gov.ua

Погода на завтра

Во вторник, 30 апреля, в Украине будет малооблачно, без осадков, только в Крыму и на крайнем юго-востоке ожидаются дожди.

Ветер северо-восточный, в западной части юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +18…+23°С.

Погода в Украине 30 апреля
Погода в Украине 30 апреля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 мая

В среду, 1 мая, в Приазовье, Крыму и Одесской области ожидается дождливая погода; на остальной территории Украины без осадков.

Ветер восточной четверти, 5-10 м/с, в южных регионах - местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +19…+24 °С.

Погода в Украине 1 мая
Погода в Украине 1 мая / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 мая

В четверг, 2 мая, дождливая и облачная погода будет держаться в южной части страны, днем также кратковременные дожди пройдут на севере Левобережья, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днем +20…+25 °С, на юге +14…+19 °С.

Погода на 2 мая
Погода на 2 мая / meteo.gov.ua

Погода в Украине 3 мая

В пятницу 3 мая в центральных и южных областях пройдут дожди, днем местами грозы. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +19…+24°С.

Погода в Украине 3 мая
Погода в Украине 3 мая / meteo.gov.ua

Погода в Украине 4 мая

В субботу, 4 мая, в большинстве областей Украины ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами.

Ветер северный, 3-8 м/с, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +18…+23°С.

Прогноз погоды на 4 мая
Прогноз погоды на 4 мая / meteo.gov.ua

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине 5 мая

В воскресенье, 5 мая, в центральных, южных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. В северных и западных регионах - без существенных осадков.

Ветер северной четверти, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11 °С, в северных областях местами заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0…-3 °С; днем +13…+18 °С, в Закарпатье и юге Одесской области - до +22 °С.

Какой будет погода на Пасху

"Уже 3 мая в Украину поступит новая волна циклонов. Нам стоит ожидать похолодания и дождей. На Пасху по всей стране будут дожди и похолодание. Температура снизится. Похолодание продержится до конца первой декады мая", - рассказал Главреду народный синоптик Щедрин.

Кто такой Станислав Щедрин

Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Какой будет погода в Украине в мае

Май может быть достаточно теплым. Погода сильно улучшится как раз перед Пасхой - тогда температура воздуха существенно повысится и прекратятся осадки.

Климатолог Вера Балабух сообщила, что, согласно расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, средняя месячная температура воздуха в мае может на 1-2 градуса превышать климатическую норму в западных, южных и юго-восточных областях Украины. В то же время в других областях она будет сохраняться на уровне нормы.

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что погода в Украине в первой декаде мая будет теплой, но с сюрпризом. Температура воздуха днем составит +22... +23 градуса.

"Май будет аналогичным апрелю. На всей территории Украины температура будет в пределах климатической нормы, кроме Закарпатья, там будет несколько выше температура", - прогнозирует он.

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