Мощные ливни и торнадо: Украину ждет новая аномалия - прогноз синоптика

Эта зима для Украины была аномально теплой. Нетипичная погода была и в марте, а первая половина апреля вообще порадовала изрядной жарой.
Каким будет май в Украине, ждать ли похолодания на Пасху, и с каких аномалий начнется лето в Украине - в интервью Главреду рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.
Какой будет погода до конца апреля?
С 25 апреля в Украину идет теплая воздушная масса с Средиземного моря. Тепло продержится до 2-3 мая. До конца апреля никаких погодных аномалий ожидать не стоит.
Какой будет погода в мае в Украине? Ждать ли нам каких-то аномалий? Ведь апрель для нас оказался очень теплым.
Температура будет днем от +22 до +23.
Май будет аналогичным апрелю. На всей территории Украины температура будет в пределах климатической нормы, кроме Закарпатья, там будет несколько выше температура.
Что касается аномалий, то ждать их не стоит. Остаток весны и лето будут нормальными.
Какой температуры ожидать украинцам в мае?
Будет 2-3 дня жаркой погоды с высокими температурами, 1-2 дня - с дождями.
Вы сказали, что до 2-3 мая в Украине будет жаркая погода. Далее нам ожидать похолодание?
Да, 3 мая в Украину поступит новая волна циклонов. Нам стоит ожидать похолодания и дождей.
Какая погода будет на Пасху в Украине?
На Пасху по всей стране будут дожди и похолодание. Температура снизится.
Похолодание продержится до конца первой декады мая.
Не могу не спросить о пыли из Сахары. Украину уже второй раз накрыло это неприятное событие. Ожидать ли снова нам эту аномалию?
По моим прогнозам, пыль из Сахары уже можно не ожидать. Этой аномалии в этом году не будет. Возможно, только на следующую весну.
Можно ли уже спрогнозировать, каким будет лето в Украине, и ждать ли теплый июнь?
Могу дать прогноз на первую половину лета. Будет очень большое количество осадков. Это не аномалии, но будут такие явления, как сильные грозы, ливни, и даже торнадо будут наблюдаться. Для нас это будет обычная погода. Все это связано с потеплением.
Июнь не будет холодным, температура будет в пределах климатической нормы.
Кто такой Станислав Щедрин
Стас Щедрин - украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
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