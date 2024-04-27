УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Мощные ливни и торнадо: Украину ждет новая аномалия - прогноз синоптика

Мария Тупик
27 апреля 2024, 14:00
Какой будет погода на Пасху 5 мая в Украине рассказал Главреду народный синоптик Станислав Щедрин.
Погода в Украине в мае - Станислав Щедрин дал прогноз
Погода в Украине в мае - Станислав Щедрин дал прогноз / Главред

Эта зима для Украины была аномально теплой. Нетипичная погода была и в марте, а первая половина апреля вообще порадовала изрядной жарой.

Каким будет май в Украине, ждать ли похолодания на Пасху, и с каких аномалий начнется лето в Украине - в интервью Главреду рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Какой будет погода до конца апреля?

видео дня

С 25 апреля в Украину идет теплая воздушная масса с Средиземного моря. Тепло продержится до 2-3 мая. До конца апреля никаких погодных аномалий ожидать не стоит.

Какой будет погода в мае в Украине? Ждать ли нам каких-то аномалий? Ведь апрель для нас оказался очень теплым.

Температура будет днем от +22 до +23.

Май будет аналогичным апрелю. На всей территории Украины температура будет в пределах климатической нормы, кроме Закарпатья, там будет несколько выше температура.

Что касается аномалий, то ждать их не стоит. Остаток весны и лето будут нормальными.

Какой температуры ожидать украинцам в мае?

Будет 2-3 дня жаркой погоды с высокими температурами, 1-2 дня - с дождями.

Вы сказали, что до 2-3 мая в Украине будет жаркая погода. Далее нам ожидать похолодание?

Да, 3 мая в Украину поступит новая волна циклонов. Нам стоит ожидать похолодания и дождей.

Какая погода будет на Пасху в Украине?

На Пасху по всей стране будут дожди и похолодание. Температура снизится.

Похолодание продержится до конца первой декады мая.

Не могу не спросить о пыли из Сахары. Украину уже второй раз накрыло это неприятное событие. Ожидать ли снова нам эту аномалию?

По моим прогнозам, пыль из Сахары уже можно не ожидать. Этой аномалии в этом году не будет. Возможно, только на следующую весну.

Можно ли уже спрогнозировать, каким будет лето в Украине, и ждать ли теплый июнь?

Могу дать прогноз на первую половину лета. Будет очень большое количество осадков. Это не аномалии, но будут такие явления, как сильные грозы, ливни, и даже торнадо будут наблюдаться. Для нас это будет обычная погода. Все это связано с потеплением.

Июнь не будет холодным, температура будет в пределах климатической нормы.

Кто такой Станислав Щедрин

Стас Щедрин - украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине
Реклама

Главное за день

В бой бросили резервы: ВСУ блокировали врага, названо "горячее" направление

В бой бросили резервы: ВСУ блокировали врага, названо "горячее" направление

15:19 Украина
Российская ракета упала под польской границей: Туск выдал заявление об обстреле

Российская ракета упала под польской границей: Туск выдал заявление об обстреле

15:16 Украина
РФ ночью запустила 34 ракеты: Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак

РФ ночью запустила 34 ракеты: Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак

14:52 Украина
Все главные новости

Популярное

Не потому, что РФ обнаглела : майор ВСУ сказал, что подогнало США с помощью Украине 2373

"Не потому, что РФ обнаглела": майор ВСУ сказал, что "подогнало" США с помощью Украине

В Украину врывается актициклон: где влупит 29-градусная жара 2084

В Украину врывается актициклон: где влупит 29-градусная жара

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16: Прибудут с обученными пилотами 2081

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16: "Прибудут с обученными пилотами"

РФ ударила ракетами по четырем областям: что известно о раненых и прилетах 2052

РФ ударила ракетами по четырем областям: что известно о раненых и "прилетах"

Последние новости

15:19

В бой бросили резервы: ВСУ блокировали врага, названо "горячее" направление

15:16

Российская ракета упала под польской границей: Туск выдал заявление об обстреле

14:52

РФ ночью запустила 34 ракеты: Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак

14:51

Что можно и нельзя сажать рядом с пионами: правила, которые рискованно нарушатьВидео

14:26

Певица Ольга Цибульская попала в ДТП

Россия ударила по Украине крылатыми ракетами и "Кинжалами": куда летятРоссия ударила по Украине крылатыми ракетами и "Кинжалами": куда летят
14:00

Мощные ливни и торнадо: Украину ждет новая аномалия - прогноз синоптика

13:44

Взорваны самолеты и модули для КАБов: новые подробности удара по аэродрому в РФ

13:35

РФ атаковала объект инфраструктуры под Днепром: что известно

13:05

Нужно найти коньки за 8 секунд: загадка на проверку внимательности

Реклама
12:56

Астролог сказал, когда может закончиться война: "2025 год будет интересным для Украины"

12:54

"Мощные атаки": враг бьет ракетами по Украине, в ВСУ назвали цели ударов

12:47

Гороскоп на май 2024 для Скорпионов: везение и рост доходов на целый годВидео

12:46

"Моя Нана": Ефросинина трогательно встретила взрослую дочь

12:35

Путин собирает союзников, чтобы противостоять Западу: в ISW рассказали планы Кремля

11:51

Российские оккупанты продвинулись на востоке: в DeepState назвали направление

11:50

СБУ мощно ударила по военному аэродрому и двум НПЗ в РФ - СМИВидео

11:29

Гороскоп на май 2024: Стрельцы по-другому посмотрят на мир и встретят любовьВидео

11:23

Эвакуация из больниц Киева: майор рассказал о планах россиян

10:53

Угроза ударов ATACMS: в ВСУ раскрыли, как РФ усиливает ПВО в Крыму

10:26

"Московская сторожевая": путинистка Снежана Егорова истерически рыдая набросилась на свою дочьВидео

Реклама
10:25

Армия РФ может обойти Часов Яр: в ISW раскрыли серьезные угрозы на фронте

10:03

Огородники засыпают землю солью и получают ошеломляющий результат: зачем они это делают

10:00

Запрет TikTok в США и Украине: что говорят эксперты

09:46

Условие победного контрнаступления ВСУ: в ISW назвали ключевой фактор

09:22

Гороскоп на завтра 28 апреля: Стрельцам - успех в личной жизни, Водолеям - трудные времена

09:00

Краснодарский край под мощной атакой дронов: горят два НПЗ и военный аэродромВидео

08:32

Японский метод выращивания огурцов: необычный способ получить богатый урожай

08:10

Сколько ВСУ надо FPV-дронов для наступления на фронтемнение

07:40

РФ ударила ракетами по четырем областям: что известно о раненых и "прилетах"ФотоВидео

07:40

Церковный праздник 28 апреля: что запрещено делать в Вербное воскресенье

07:25

Надо найти собаку на картинке за 3 секунды: разгадать загадку смогут лишь единицы

06:10

Россия задействовала свою "козырную" марионетку против еще одной странымнение

05:00

Что нельзя делать 27 апреля: важные приметы дня

03:45

Какой фрукт поможет во время уборки: не все знают о его уникальных свойствах

03:00

"Нагибает весь мир": Анна Алхим высказалась о диктаторе Путине

02:32

Грязь отстанет сама без натирания: как за минуты отмыть микроволновку изнутри

02:00

Звезда сериалов раскрыла неожиданные факты о сбежавшей в РФ режиссерше Байрак

01:36

Головоломка на внимательность: нужно найти пять фруктов за одну минуту

01:35

Признали виновным: по Киркорову нанесли новый удар в России

00:38

Время "танков-черепах" истекает: ВСУ изменят ситуацию на фронте с оружием от США - Forbes

Реклама
26 апреля, пятница
23:56

Впервые известны все подробности: опубликован текст мирного договора с РФ 2022 года

23:11

"Надо проанализировать": в Польше сделали заявление о возвращении студентов в Украину

22:36

Сергей Стерненко. Скандальные признания СкабеевойВидеоблоги

22:17

"Последнее окно возможностей": в разведке Эстонии сказали, почему РФ усиливает атаки

21:59

Комедия дель арта на Пасху: рецензия на фильм "Крашанка"

21:31

F-16 прибудут в Украину быстрее, чем ожидалось: правительство Бельгии раскрыло сроки

20:38

Оружие на 6 млрд долларов: США выделили самый большой пакет военной помощи Украине

20:36

Отношения США и Турции "дали трещину": Эрдоган отменил встречу с Байденом

20:32

Пострадавших доставали из-под колес: пьяный глава РВА влетел в толпу в БроварахФотоВидео

20:14

Анонс ударов по больницам Киева: в СБУ рассказали важные подробности

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять