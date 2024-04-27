Мощные ливни и торнадо: Украину ждет новая аномалия - прогноз синоптика

Какой будет погода на Пасху 5 мая в Украине рассказал Главреду народный синоптик Станислав Щедрин.

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Погода в Украине в мае - Станислав Щедрин дал прогноз / Главред

Эта зима для Украины была аномально теплой. Нетипичная погода была и в марте, а первая половина апреля вообще порадовала изрядной жарой.

Каким будет май в Украине, ждать ли похолодания на Пасху, и с каких аномалий начнется лето в Украине - в интервью Главреду рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Какой будет погода до конца апреля?

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С 25 апреля в Украину идет теплая воздушная масса с Средиземного моря. Тепло продержится до 2-3 мая. До конца апреля никаких погодных аномалий ожидать не стоит.

Какой будет погода в мае в Украине? Ждать ли нам каких-то аномалий? Ведь апрель для нас оказался очень теплым.

Температура будет днем от +22 до +23.

Май будет аналогичным апрелю. На всей территории Украины температура будет в пределах климатической нормы, кроме Закарпатья, там будет несколько выше температура.

Что касается аномалий, то ждать их не стоит. Остаток весны и лето будут нормальными.

Какой температуры ожидать украинцам в мае?

Будет 2-3 дня жаркой погоды с высокими температурами, 1-2 дня - с дождями.

Вы сказали, что до 2-3 мая в Украине будет жаркая погода. Далее нам ожидать похолодание?

Да, 3 мая в Украину поступит новая волна циклонов. Нам стоит ожидать похолодания и дождей.

Какая погода будет на Пасху в Украине?

На Пасху по всей стране будут дожди и похолодание. Температура снизится.

Похолодание продержится до конца первой декады мая.

Не могу не спросить о пыли из Сахары. Украину уже второй раз накрыло это неприятное событие. Ожидать ли снова нам эту аномалию?

По моим прогнозам, пыль из Сахары уже можно не ожидать. Этой аномалии в этом году не будет. Возможно, только на следующую весну.

Можно ли уже спрогнозировать, каким будет лето в Украине, и ждать ли теплый июнь?

Могу дать прогноз на первую половину лета. Будет очень большое количество осадков. Это не аномалии, но будут такие явления, как сильные грозы, ливни, и даже торнадо будут наблюдаться. Для нас это будет обычная погода. Все это связано с потеплением.

Июнь не будет холодным, температура будет в пределах климатической нормы.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин - украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

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