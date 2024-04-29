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Будет тепло и солнечно: когда изменится погода и Украину накроют дожди

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2024, 21:27
Синоптики прогнозируют 30 апреля сухую погоду. Осадки ожидаются только в Крыму.
погода
Прогноз погоды в Украине на 30 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 30 апреля будет сухой и теплой. Могут быть сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили 3 уровень предупреждения в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Там даже при низких дополнительных нагрузках могут сойти снежные лавины.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что на погоду в Украине влияет антициклон. Теплая и сухая погода продлится до Пасхи и уже на Пасху появятся первые дожди.

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Погода 30 апреля

В Украине 30 апреля будет малооблачно. Синоптики прогнозируют дожди с грозами в Крыму. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Могут быть сильные порывы ветра в юго-восточных областях.

"Температура ночью 4-9°, на юге и востоке страны 8-13°; днем 18-23°, на Закарпатье до 25°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +29

По данным meteoprog, 30 апреля в Украине будет достаточно сухо. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +14...+28 градусов. Холоднее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +6...+20 градусов.

Погода 30 апреля в Киеве

В Киеве 30 апреля будет малооблачно. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9°, днем 18-23°; в Киеве ночью 7-9°, днем около 20°", - сообщает Укргидрометцентр.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024 года. По его словам, второй месяц весны удивит изменением температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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