Врежет 4 затяжных шторма: календарь магнитных бурь на апрель

Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

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Календарь магнитных бурь на апрель / фото: depositphotos.com/ua

Украину в апреле накроет 4 магнитных бури. Все они будут достаточно продолжительными. Об этом сообщает meteoagent.

Первая магнитная буря уже ворвалась в страну 1 апреля. Она врезала с 4-балльной мощностью. На следующий день она стала слабее на 1 балл. Ожидается, что 3-5 апреля включительно ее мощность вновь будет на уровне 4-х баллов, 6 апреля - 3 балла. После этого буря пойдет на спад.

9 апреля страну накроет новый геомагнитный шторм. Он будет на уровне 3-х баллов и продлится до 11 апреля включительно. Следующая трехбалльная магнитная буря влупит 19 апреля и будет бушевать целых пять дней - до 23 апреля включительно.

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Четвертая буря затянется на два дня - 27-28 апреля. Ее мощность также будет на уровне трех баллов.

Календарь магнитных бурь на апрель / фото: Главред

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 4 вспышки класса М. Сообщается, что 2 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 10%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 8 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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