В Украину врывается настоящий "ад": какой будет погода в первый день мая

Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра во многих областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 1 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 1 мая будет сухой и теплой. Могут быть сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили 3 уровень предупреждения в Закарпатской области. Там даже при низких дополнительных нагрузках могут сойти снежные лавины.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что на территории западных и южных областей будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Температура воздуха повысится до 25 градусов тепла. Ожидается, что первые дожди пройдут уже на Пасху, 5-го мая. Во многих областях Украины прогнозируют грозы.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая / фото: ventusky

Погода 1 мая

В Украине 1 мая будет малооблачно. Синоптики не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +24

По данным meteoprog, 1 мая в Украине будет сухо и тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +10...+24 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +8...+20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая / фото: meteoprog

Погода 1 мая в Киеве

В Киеве 1 мая будет малооблачно. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 20-25°; в Киеве ночью 8-10°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 1 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024 года. По его словам, второй месяц весны удивит изменением температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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