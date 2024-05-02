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В Украине похолодает: синоптик назвала дату и области, в которых снизится температура

Алёна Воронина
2 мая 2024, 12:57
В ряде областей станет прохладнее, чем было в предыдущие дни. При этом в других областях будет удерживаться майское тепло.

Погода, весна
Погода в Украине станет немного холоднее/ УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 3 мая, станет немного холоднее. Дневная температура воздуха станет ниже в восточных, северных и части центральных областей.

В этих регионах отметки на столбиках термометров опустятся до +16...+19 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"В пятницу в Украине ожидается снижение температуры воздуха. В восточных, северных и части центральных областей дневная температура воздуха составит +16...+19 градусов. Однако на юге и западе удержится настоящее майское тепло, +20...+25 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, умеренный", - отметила синоптик.

Также она добавила, что дожди в Украине 3 мая маловероятны.

Погода в Украине 3 мая
Погода в Украине 3 мая/ Facebook Наталья Диденко
Погода в Украине 3 мая
Погода в Украине 3 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 3 мая

В Киеве в пятницу, 3 мая, осадков не ожидается. Но будет не настолько тепло, как было в предыдущие дни - днем температура воздуха будет держаться на уровне около +19 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине на ближайшие дни

В субботу, 4 мая, в Украине будет сухой и свежий приятный воздух, температура будет держаться на уровне +15...+20 градусов.

На Пасху ночью осадков не ожидается, температура составит +5...+10 градусов, а на востоке +2...+5 градусов.

"Днем 5-го мая потеплеет до +18...+24 градусов, на западе и севере местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории Украины - без осадков. После 7-го мая в большинстве областей Украины будет преобладать свежая погода с температурой воздуха +12...+18 градусов", - отметила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине на Пасху

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода на Пасху - будут почти летние температуры и дожди. До Пасхи в Украине дождей не ожидается, а вот в конце недели погода немного испортится.

Также ранее народный синоптик дал прогноз погоды на Пасху. Погода перед Пасхой резко изменится, прогнозирует народный синоптик.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, какие области на Пасху накроют осадки. До субботы в Украине будут очень теплые температуры воздуха, а вот в субботу посвежеет. На Пасху, 5 мая, ряд областей накроют осадки.

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