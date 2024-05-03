В Украину идет похолодание: в каких регионах внезапно упадет температура воздуха

Синоптики предупреждают, что уже 3 мая на территории многих областей будут заморозки.

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Прогноз погоды в Украине на 4 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 4 мая будет сухой и солнечной. В то же время в регионы начинает приходить похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают об опасности во всех регионах Украины. Там будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что на погоду влияет антициклон. Однако на Пасху будут дожди на территории западных и северных областей. 4-5 мая на территории восточных и северо-восточных областей будут заморозки. Уже с 8-го мая во многих областях Украины серьезно похолодает.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 4 мая / фото: ventusky

Погода 4 мая

В Украине 4 мая будет переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в восточных, Полтавской, Сумской и Черниговской областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла, на юге страны и Закарпатье до 13°; днем 15-20°, в западных областях 21-26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 4 мая в Украине будет сухо. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +13...+24 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха повысится до +3...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 мая / фото: meteoprog

Погода 4 мая в Киеве

В Киеве 4 мая будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9°, днем 15-20°; в Киеве ночью 6-8°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 4 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода на Пасху - будут почти летние температуры и дожди. До Пасхи в Украине дождей не ожидается, а вот в конце недели погода немного испортится.

Также ранее народный синоптик дал прогноз погоды на Пасху. Погода перед Пасхой резко изменится, прогнозирует народный синоптик.

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

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