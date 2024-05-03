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В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает

Алёна Воронина
3 мая 2024, 10:08
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Ряд регионов накроет похолодание, сильное снижение температуры будет наблюдаться две ночи подряд.

Погода, заморозки, весна
Погода в Украине - на Пасху ударят заморозки/ unsplash.com

Погода в Украине на Пасху, 5 апреля, станет намного холоднее в части областей. Некоторые регионы даже накроют ночные заморозки.

В части областей две ночи подряд - на 4 и 5 мая - будут заморозки 0-3 градуса на поверхности почвы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, опубликовав предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине.

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"Ночью 4 и 5 мая в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Заморозки в Украине 4-5 мая
Заморозки в Украине 4-5 мая/ Укргидрометцентр

Погода в Украине на Пасху

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине с пятницы, 3 мая, температура воздуха немного снизится и будет держаться на уровне +16...+19 градусов. В субботу, 4 мая, в Украине будет сухой и свежий воздух, столбики термометров в этот день будут показывать +15...+20 градусов.

На Пасху ночью осадков ночью не ожидается. Но ночные температуры воздуха будут существенно ниже - они составят +5...+10 градусов, а в восточных областях +2...+5 градусов.

Синоптик отмечает, что днем 5-го мая потеплеет до +18...+24 градусов. На западе и севере нашей страны в этот день местами будут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории Украины - без осадков.

Погода в Украине 5 мая
Погода в Украине 5 мая/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине похолодает - синоптик назвала дату и области, в которых снизится температура. В ряде областей станет прохладнее, чем было в предыдущие дни. При этом в других областях будет удерживаться майское тепло.

Также синоптики предупреждали, что резко упадет температура воздуха и будут заморозки - в Украину идут грозовые дожди. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины ударят заморозки 0-3 градусов.

Напомним, Украину накрыла очень сильная магнитная буря после Северного сияния. Мощная вспышка геомагнитного шторма достигла почти семибального уровня.

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