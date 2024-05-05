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Штормить будет почти 2 недели: на Украину обрушился жесткий геомагнитный шторм

Ангелина Подвысоцкая
5 мая 2024, 05:55
251
Самая мощная вспышка этой магнитной бури достигла почти восьми баллов.
магнитная буря
Украину атакует новая магнитная буря / фото: ua.depositphotos.com

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря. Она затянулась, а ее мощность внезапно усилилась. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну 29 апреля и ударила с 3-балльной мощностью. Уже на следующий день она внезапно усилилась до 6-ти баллов. Уже 2 мая магнитная буря стала почти 8-балльной и продержалась на таком уровне еще один день.

4 мая геомагнитный шторм внезапно опустился до 4-х баллов. Ожидается, что 5 мая он станет пятибалльным. 6 мая он усилится и остановится на уровне почти 6-ти баллов. 7 мая магнитная буря опустится до 3-х баллов, после чего снизится до минимума.

видео дня
магнитная буря
Украину атакует новая магнитная буря / фото: meteoprog

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса Х. Сообщается, что 5 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 70 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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