Налетит холодина и дожди: синоптики объявили І уровень опасности

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут заморозки 0-5 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 12 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 12 мая будет местами дождливой и прохладной. Синоптики предупреждают о заморозках. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 12 мая в северных, Полтавской и Харьковской областях, 13 и 14 мая в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-5°. Синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 12 мая / фото: ventusky

Погода 12 мая

В Украине 12 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди в северных областях. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью в южной части и на Закарпатье 7-12°, на остальной территории 1-6° тепла (в северных, Полтавской и Харьковской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 15-20° тепла, в северных и большинстве центральных областей 9-14° (на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 7-12° тепла)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 12 мая в Украине прохладная погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +8...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха повысится до +2...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 12 мая / фото: meteoprog

Погода 12 мая в Киеве

В Киеве 12 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день будет небольшой дождь. В этот день ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 9-14° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности из-за заморозков.

Прогноз погоды в Украине на 12 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Погода в Украине в течение недели с 6 по 12 мая будет неустойчивой с грозовыми дождями, похолоданием и заморозками. Также будут ощущаться колебания атмосферного давления. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

В середине недели в Украину придет арктическая воздушная масса, в результате чего во всех областях существенно снизится температура воздуха. Особенно сильно похолодает в северных, центральных и восточных областях - ночью и утром там будут наблюдаться заморозки не только на почве, но и местами также в воздухе до 0...-4 градусов.

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