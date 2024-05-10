Потепление накрывает Украину: синоптик сказала, где будут дожди

Погода в Украине станет немного теплее в субботу, 11 мая. В отличие от предыдущих ночей, в ночь на субботу в нашем государстве не ожидается заморозков. Дневные температуры воздуха также будут теплее и местами будут достигать +22 градуса.
Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные, 11 и 12 мая, и отметила, что немного теплее будет только в субботу.
"В субботу ночью ожидается +4...+11 градусов, без заморозков, максимальная температура воздуха в Украине составит +13...+18 градусов, на юге и на Закарпатье до +22 градусов", - сообщила синоптик.
Она отметила, что местами небольшие дожди вероятны на западе, в центре и на востоке нашей страны.
В воскресенье, 12 мая, осадков в Украине не предвидится. Небольшой дождь возможен лишь в Сумской области.
Температурные показатели в воскресенье немного опустятся вниз, и снова станет прохладнее. В ночь на 12 мая на крайнем севере Украины и на северо-востоке даже могут быть заморозки.
"Температура воздуха (12 мая - ред.) несколько снизится, ночью +3...+8 градусов, на крайнем севере и северо-востоке есть вероятность заморозков, в течение дня в Украине потеплеет до +10...+16 градусов, на юге и на Закарпатье ожидается +17...+20 градусов", - рассказала Диденко.
Она отметила, что в Киеве 11 и 12 мая будет без существенных осадков, но лишь время от времени будет увеличиваться облачность. В субботу будет теплее, +15...+17 градусов, в воскресенье похолодает до +11...+13 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что будут заморозки -4 градуса и грозы - Украину накрывает холодная погода. В ряде областей заморозки ночью и утром будут не только на почве, но местами также в воздухе до 0...-4 градусов. Синоптик рассказал о погоде на неделю.
Также ранее сообщалось, что ударят заморозки - синоптик сказала, в каких областях похолодает. Дождей будет мало - они скоро налетят лишь на две области. Синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни.
Напомним, Украину будут заливать дожди - синоптики назвали регионы, где будет самая худшая погода. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут сильные заморозки.
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